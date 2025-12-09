Trump vuelve a referirse directamente a Maduro: "Tiene los días contados"

Con una situación ya tensa en el sur del Caribe por la presencia de EEUU en su lucha contra el narcotráfico, el presidente Donald Trump ofreció una entrevista en la que no quiso revelar algún plan relacionado a un ataque por tierra en Venezuela pero sí aprovechó para mandarle un claro mensaje al dictador Nicolás Maduro.

Preguntado por la periodista Dasha Burns de Politico sobre esos planes, el presidente de EEUU dijo que "no quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso", pero también dijo que los días de Maduro "están contados".

Además, acusó a Maduro de enviar a venezolanos a su país principalmente "presos" y personas ingresadas "en instituciones psiquiátricas", señalando también la pasividad de Joe Biden: "Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, jefes de la droga, de instituciones psiquiátricas (...) Los envió a nuestro país, donde teníamos un presidente muy estúpido. (...) Biden tiene un cociente intelectual bajo, especialmente ahora".

Sobre los ataques contra embarcaciones que llevan drogas en el Caribe, dijo que cada una de esas ellas mata, en promedio, a 25.000 estadounidenses: "La cantidad de drogas que entran por mar se ha reducido en un 92 por ciento y estoy tratando de averiguar quiénes son esos del ocho por ciento". Por eso agregó que "ya nadie quiere traer barcos cargados de droga a Estados Unidos".