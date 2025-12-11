Así fue el periplo de María Corina Machado para llegar a Oslo desde Venezuela

María Corina Machado no asistió a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, pero estaba de camino al país europeo. Un trayecto en el que empleó muchas horas ya que se desplazó tanto en barco como en avión y finalmente pudo abrazar a su familia después de dos años. "Gracias a todos los hombres y mujeres que han arriesgado su vida para que yo pueda estar aquí. Ha sido una experiencia, pero merece la pena estar aquí", ha manifestado ella misma ante los medios de comunicación.

Machado aterrizó en el aeropuerto de Gardermoen, en el municipio de Ullensaker pocos minutos antes de las diez de la noche del miércoles 10 de diciembre – sobre las 21:58 – después de un largo viaje desde Venezuela, donde vive en la clandestinidad. Corina Machado salió del país en barco este martes 9 de diciembre hacia Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe, situada solo 65 kilómetros de la costa de Venezuela. Desde allí, voló a Oslo en un Legacy 600 del fabricante brasileño Embraer, haciendo escala en Estados Unidos.

Casi once horas de vuelo con escalas

Para recoger a Machado, la aeronave partió del Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka, en el estado de Florida – EEUU – con destino al Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, capital de Curazao. El avión, con capacidad para 13 pasajeros, está matriculado en México, tiene como base el Aeropuerto Internacional Santiago de Querétaro y es operado por la compañía JetVip Business Aviation.

De allí, el avión partió a las 6:42 hora local – 10:42 GMT – de este miércoles 10 de diciembre para un coger un vuelo de cuatro horas y 43 minutos hasta el Aeropuerto Internacional de Bangor, situado en el estado de Maine (EE.UU.), donde hizo una escala técnica. La última parte del viaje, un vuelo de seis horas y 24 minutos desde Bangor hasta el aeropuerto de Oslo Gardermoen, concluyó cerca de la medianoche en la capital noruega.