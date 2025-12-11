María Corina Machado denuncia desde Oslo que "Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos e iraníes"

María Corina Machado ha comparecido desde Oslo tras su difícil viaje desde Venezuela para recoger el Premio Nobel de la Paz. No llegó a tiempo a la ceremonia, en la que fue su hija quien leyó su discurso de agradecimiento, pero la líder de la oposición venezolana ya está en Europa y junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, primer ministro de Noruega, ha dicho que "muy pronto" su país volverá a vivir en libertad.

La líder de la oposición venezolana ha expresado su esperanza de que Venezuela "sea libre" en un futuro próximo y vuelva a ser "ese refugio lleno de esperanza que fue hace décadas". Ha destacado cómo el deseo de libertad "es una decisión individual, racional" y cómo "esa suma de decisiones conscientes ha creado esta fuerza colectiva y el valor para luchar por la libertad", una valentía que, ha dicho, "viene de las cosas que de verdad importan en tu vida, que quieres. Estoy convencida de que la paz, al final, es un acto de amor".

"Me trae aquí el amor de millones de venezolanos, por la libertad, por sus hijos. No hay otra generación que ame más la libertad, a nuestra familia, a nuestra tierra", ha continuado. "La posibilidad de poder estar en tu patria, de moverte libremente, la fuerza que une a nuestra nación es ese deseo. Queremos que nuestros hijos vuelvan a casa y no vamos a parar hasta darles un país en el que puedan vivir con dignidad", ha dicho.

Tras agradecer "este reconocimiento" a todo su pueblo, y hablar del encuentro con su familia en Noruega, "uno de los momentos más extraordinarios de mi vida", ha recalcado que ella es una más de las "millones de madres que esperan abrazar a sus hijos" en el exilio. Y ha reiterado que su intención con este viaje era recoger el premio "y llevárselo a ellos" volviendo a Venezuela.

A preguntas de los medios, María Corina Machado se ha referido a la creciente presión de Estados Unidos, con una enorme presencia militar en el Caribe, ataques a narcolanchas y en las últimas horas el apresamiento de un petrolero. Sobre una hipotética intervención terrestre, una posibilidad con la que lleva días amenazando Donald Trump, María Corina Machado ha contestado que "Venezuela ya ha sido invadida", mencionando la presencia de "agentes rusos, iraníes", de grupos terroristas como Hamás y Hezbolá, de grupos narcoterroristas y de tráfico de personas.

"Es un hub criminal" en el continente, ha dicho Machado, denunciando que "lo que sostiene el régimen es un sistema de represión" que se nutre de una financiación nacida del tráfico de personas, del tráfico de drogas, del tráfico de armas y del petróleo. "Tenemos que acabar con esos flujos", ha reclamado, "y una vez que se debilite la represión esto se habrá acabado. Al régimen sólo le quedan la violencia y el terror. Pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes", ha afirmado Machado recordando que regímenes que lo apoyan como Rusia o Cuba lo han convertido en un "paraíso seguro" para sus fines.