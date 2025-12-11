María Corina Machado llega a Oslo e improvisa una aparición ante sus seguidores

Después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo que fue recibido por la hija de María Corina Machado, la gran incógnita era en qué momento la líder opositora llegaría a la capital noruega. Pocas horas después, ya en la madrugada, Machado se presentó ante sus seguidores que la aguardaban y que cantaron el himno venezolano.

Machado salió posteriormente por la puerta del Grand Hotel para acercarse a las decenas de venezolanos congregados en el exterior para recibirla, en lo que fue su primera aparición pública desde el mes de enero en que decidió pasar a la clandestinidad ante el acoso de la dictadura chavista de Nicolás Maduro.

LA FUERZA DE LA LIBERTAD. @MariaCorinaYA en Oslo pic.twitter.com/lyQOu076kl — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) December 11, 2025

Poco antes de esta sorpresiva aparición, el presidente del Comité Noruego, Jorgen Watne Frydnes, había confirmado en declaraciones a la prensa la llegada de Machado a Oslo aunque sin dar mayores detalles sobre un encuentro con sus seguidores.