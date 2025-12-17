Trump ordena el bloqueo total de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

A través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump anunció que ordenó "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolas Maduro.

Trump aseguró que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

El republicano anunció de esta forma el "bloqueo total", en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE: TRUMP: "ORDENO UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS QUE ENTRAN Y SALEN DE VENEZUELA": "Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para… pic.twitter.com/OiHKKIAQgx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 16, 2025

En su mensaje, el presidente agregó que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". Tras la orden presidencial no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá dicha medida para la industria petrolera venezolana.

Por eso, dijo que "no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a EEUU de forma inmediata" y agregó que "EEUU no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación (...) Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz Administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado".