Maduro entra en pánico y propone un pacto militar con Colombia ante la presión de EEUU

Pocas horas antes del anunciado discurso de Donald Trump en la Casa Blanca, en el que según el periodista Tucker Carlson declararía la guerra a Venezuela, cosa que finalmente no ocurrió, el dictador Nicolás Maduro se presentó en la televisión en una de sus acostumbradas apariciones. Entre una de sus ideas, propuso a Colombia crear un gran ejército para enfrentarse a la amenaza de Estados Unidos.

El chavista comenzó señalando que "la mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad, respeto en el mundo es la unión" y se dirigió "a esta gran nación que se declaró república en armas y le dio la libertad completa a Sudamérica" para luego dirigirse "al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien". A ellos, dijo, "los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida".

Sin embargo, en el encuentro con integrantes de la "Sociedad Bolivariana", en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), dijo: "¿Guerra? Hemos dicho que no" y agregó que continuará con "el comercio para allá y para acá" del petróleo de su país, pese al bloqueo anunciado por Trump.