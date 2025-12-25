Maduro libera a 71 presos en la represión tras el fraude

Según el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que agrupa a familiares de presos políticos en Venezuela, un total de 71 personas detenidas en la represión por el fraude de las últimas presidenciales han sido puestas en libertad desde la madrugada de este jueves.

El colectivo detalló en una nota de prensa que han sido excarcelados 65 hombres recluidos en el penal conocido como Tocorón, en el estado Aragua (norte), así como tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), y tres adolescentes en La Guaira (norte).

El comité celebró las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro "insuficiente", por lo que exigió "la libertad plena" de todos los detenidos tras las elecciones de julio del año pasado a través de una amnistía general.

"La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país", subrayó el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios.

En octubre pasado, las madres de los detenidos indicaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo, por lo que pidieron entonces la revisión de los casos de sus hijos.

Las excarcelaciones de este jueves también fueron confirmadas en X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de los detenidos.

📢 EXCARCELADOS | Familiares confirman liberaciones de presos políticos en Tocorón, Las Crisálidas y tres adolescentes de La Guaira Desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la… pic.twitter.com/rLN4t3FsME — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) December 25, 2025

Tras las presidenciales del 28 de julio de 2024 en que el régimen cometió un fraude masivo como demostró la oposición, el chavismo desató una ola de represión que desencadenó más de 2.400 arrestos.

La tiranía chavista asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".