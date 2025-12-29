Trump confirma un ataque a Venezuela para destruir una "gran instalación" vinculada al narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país destruyó una "gran instalación" la semana pasada dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

"Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron... Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro", dijo Trump este viernes en una entrevista a un podcast de radio que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses.

El mandatario estadounidense no especificó la naturaleza de la instalación y hasta el momento su Administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.

Preguntado hoy por la prensa, Trump no quiso especificar qué entidad gubernamental llevó a cabo el ataque.

"Lo sé, pero no lo voy a decir", dijo Trump a la prensa antes de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

"Fue a lo largo del litoral", se limitó a decir Trump sobre la operación, sin ofrecer más detalles.

El presidente estadounidense informó sobre la destrucción de la planta en una conversación con el multimillonario republicano y propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis, mientras ambos comentaban las acciones militares de EE.UU. contra supuestas narcolanchas en el Caribe para desarticular la presunta red de tráfico del Cartel de los Soles, que Trump afirma que está controlada por el Gobierno venezolano.

Habló con Maduro



"Hablé con él. (Maduro) Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso", dijo hoy Trump a los medios, tras ser preguntado sobre si habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano.

Trump no precisó entonces si ese objetivo estaba o no en territorio venezolano y tampoco lo hizo hoy. "Fue a lo largo del litoral", se limitó a decir Trump sobre la operación, que se produjo el pasado miércoles y en la que aseguró que "hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas".

"Cargan los barcos con drogas. Así que atacamos todas los barcos, y ahora atacamos la zona. Es la zona de operaciones, ahí es donde operan y esa zona ya no existe", añadió el magnate inmobiliario.

Aunque ni el Pentágono ni ninguna instancia del Gobierno Federal estadounidense ni Caracas han confirmado ese ataque, podría tratarse de la primera acometida de EE.UU. sobre territorio venezolano.

Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo de que Washington va a comenzar a atacar objetivos en tierra dentro de su campaña de presión contra el régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de supuestas narcolanchas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes.

Funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirmaron que Trump se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin entrar en detalles.

EE. UU. mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones aumentaron tras el anuncio por parte de Donald Trump de un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.