Maduro dice que "su sueldito de presidente" es de "2 petros" y que "no quiere riqueza material"

En una actividad en la zona de Macarao, en Caracas, Nicolás Maduro habló de lo que gana al mes al frente del país, intentando salir al paso de las acusaciones recibidas en los últimos años sobre su fortuna y la de sus colaboradores y familiares.
En el acto que fue transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV), el dictador subrayó que "no he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida" por lo que recalcó que "tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro, donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara".
#AHORA 🔴 | Maduro: "Me resbala lo que digan de mí. No he sido ni soy magnate, ni quiero material para mi vida. Tengo una sola cuentica de ahorro, donde me depositan mi sueldito de presidente, que casi no le veo la cara. Yo gano dos petros, pero ni a eso le veo la cara, porque… pic.twitter.com/O5mMC7aUPh— El Cooperante (@El_Cooperante) December 29, 2025
Además, quiso detallar que "yo gano dos petros, dos petros, pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Cilita la agarró para comprar una cosita. (…) Yo he cambiado la clave 20 veces, yo no sé cómo ella se entera de la clave. (…) Ahorita me depositaron los aguinaldos, fui a buscarlos rapidito para tomarme una fría con unos amigos, pero no pude, no pude. Así que imagínense ustedes".
El "petro" fue una criptomoneda lanzada por el régimen en 2017 para eludir las sanciones financieras de EEUU y para "permitir nuevas formas de financiamiento internacional", aunque fue origen de una serie de acusaciones de corrupción.