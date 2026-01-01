EEUU destruye dos narcolanchas y mata a cinco en su operación contra la narcodictadura venezolana

El Ejército de EE.UU. ha neutralizado dos nuevas narcolanchas en una operación que se ha saldado con cinco fallecidos. Este ataque supone el segundo de estas características en apenas dos días dentro de la campaña para combatir el tráfico de drogas en aguas próximas a Colombia y Venezuela, una maniobra que busca aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La ofensiva tuvo lugar el pasado miércoles, 31 de diciembre, según ha confirmado el Comando Sur estadounidense a través de un mensaje en redes sociales, si bien no se ha especificado la ubicación geográfica exacta donde se produjeron los bombardeos.

Washington ha justificado la acción señalando que el ataque se dirigió contra "dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas". La inteligencia estadounidense habría corroborado que dichas naves transitaban por rutas habituales del crimen organizado.

El saldo final de la operación arroja un total de cinco narcoterroristas muertos: tres viajaban en la primera embarcación y dos en la segunda. El comunicado oficial viene acompañado de un vídeo de apenas 21 segundos que documenta el momento del impacto.

Este anuncio se produce pocas horas después de que el propio Comando Sur, que lidera la operación Lanza del Sur, informase de la destrucción de otras tres lanchas el 30 de diciembre, incidente en el que fallecieron al menos dos ocupantes.

Al igual que en el caso anterior, las Fuerzas Armadas no han aclarado si el ataque ocurrió en el Caribe sur o en el Pacífico oriental. En estos escenarios, Washington ha eliminado ya de forma sumaria a cerca de 110 personas y destruido casi 40 narcolanchas desde septiembre.

Desde el verano, el Pentágono mantiene un despliegue militar inédito en la zona. El objetivo declarado de la Casa Blanca es forzar la salida del poder de Maduro y sus lugartenientes, a quienes acusa de liderar un narcoestado.

De forma paralela, la Administración de Donald Trump ha endurecido su discurso, argumentando que el chavismo se ha apropiado de activos de petroleras estadounidenses. Como respuesta, ha anunciado la confiscación de buques que transporten crudo venezolano.

A esta escalada de tensión se suma el ataque, anunciado por Trump, sobre un muelle supuestamente utilizado por la banda criminal Tren de Aragua. Este hecho supondría el primer bombardeo contra un objetivo situado en suelo venezolano.