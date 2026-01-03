Delcy Rodríguez exige a EEUU una "prueba de vida" de Maduro y su mujer

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado a través de sus redes sociales el éxito de una operación militar sin precedentes en territorio venezolano que ha culminado con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La noticia, que ha sacudido las cancillerías de todo el mundo, comenzó con el reporte de fuertes explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en Caracas y puntos estratégicos de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Poco después, el propio Trump utilizaba su perfil en Truth Social para anunciar que Maduro había sido "capturado y sacado por aire del país" en una operación conjunta con las fuerzas del orden estadounidenses.

La respuesta del régimen no se ha hecho esperar, evidenciando el caos que reina en el Palacio de Miraflores. La vicepresidenta chavista y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, comparecía telefónicamente en la televisión estatal VTV para denunciar que se desconoce el paradero actual del matrimonio. En un tono visiblemente afectado, Rodríguez exigió a la Administración Trump una "prueba de vida" de los capturados.

Rodríguez también confirmó que los ataques han dejado un número indeterminado de bajas tanto entre los efectivos militares de la dictadura como entre la población civil, calificando la intervención de "agresión brutal y salvaje".

Desde los Estados Unidos, el tono es de victoria rotunda tras años de sanciones y presión diplomática contra el narcorégimen. Trump ha citado a los medios de comunicación en su residencia de Mar-a-Lago, donde ofrecerá detalles técnicos sobre la incursión y, previsiblemente, informará sobre el destino legal de Maduro, quien cuenta con múltiples acusaciones por narcoterrorismo en tribunales estadounidenses.

El fin de la era Maduro parece haberse sellado en apenas unas horas de intervención quirúrgica, dejando al chavismo descabezado y a la espera de ver cómo reaccionará la comunidad internacional ante lo que podría perfilarse como el evento definitivo para la liberación de Venezuela.

Llamamieno de Diosdado Cabello

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha hecho una llamamiento a organismos extranjeros a pronunciarse sobre la que ha calificado de "masacre" de EEUU. Además, ha llamado al país a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al tachar de "criminal y terrorista" el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país suramericano.

En imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello, rodeado de militares, Cabello cuestionó a las organizaciones mundiales y las llamó a la reflexión. "Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?", preguntó. Cabello indicó que Estados Unidos logró "parcialmente" su objetivo porque el pueblo no salió "desbocado".