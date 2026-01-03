Dos unidades de la Delta Force y la CIA, tras la captura de Maduro

Mientras el Ejército estadounidense atacaba las principales bases militares de Caracas, cortaba la luz en varios barrios y golpeaba telecomunicaciones, aeropuertos privados y puertos, militares de élite lograron capturar a Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, y extraerlos del país para ser juzgados por "narcoterrorismo", entre otros cargos.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció en su red social el arresto del dictador y posteriormente confirmó que se dirige a Nueva York en barco: el USS Iwo Jima, uno de los buques insignia de la Armada estadounidense, traslada a la pareja, que fue sacada de Caracas en helicóptero.

Según la CBS, la operación fue acometida por unidades de élite de la denominada Delta Force, involucrada en operaciones de alto riesgo en zonas de combate. A ellos se les atribuyen múltiples operaciones similares como el arresto del dictador Manuel Noriega en Panamá en 1989, la que en 2019 condujo a la muerte del líder de Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi o la captura de Sadam Hussein en 2003.

The Washington Post señala que Estados Unidos había desplegado en Venezuela dos unidades de la Delta Force procedentes de Oriente Medio y el norte de África en las últimas semanas, con la misión de establecer un "patrón de vida" de Nicolás Maduro. Los agentes siguieron todos sus movimientos en medio de una creciente psicosis del régimen, según las fuentes del diario.

Medios locales apuntan que estas unidades del Ejército estadounidense contaron con la colaboración de unidades de élite de la CIA, que ayudaron a localizar el lugar en el que se encontraban Maduro y su esposa para posibilitar la incursión de la Delta Force.