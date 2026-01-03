El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en estos momentos "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delitos todavía no especificados, tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el Ejército estadounidense en suelo venezolano.

El senador republicano por Utah, Mike Lee, ha informado en su cuenta personal de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del presidente venezolano, "capturado" esta madrugada y extraídos del país junto a su mujer, la primera dama Cilia Flores, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump.

"Marco Rubio me ha informado que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos", ha manifestado antes de indicar que los ataques aéreos estadounidenses fueron efectuados "para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto", sin dar por el momento más detalles.

Just got off the phone with @SecRubio He informed me that Nicolás Maduro has been arrested by U.S. personnel to stand trial on criminal charges in the United States, and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant… https://t.co/lXCxhPoKSZ — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 3, 2026

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautando petroleros que partían de sus puertos y amenazando abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

El secretario de Estado "no anticipa más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de EEUU", ha añadido el senador. En la llamada no ha trascendido el estado de salud del matrimonio.

En medio de críticas de senadores de la oposición demócrata sobre la legalidad de la operación, Lee esgrime que la operación "probablemente se enmarca en la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente".

También ha hablado el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau. "El tirano se ha ido", ha declarado Landau en lo que ha descrito como "un nuevo amanecer para Venezuela". "Ahora, por fin, se enfrentará la justicia por sus crímenes", ha añadido en su cuenta de X.