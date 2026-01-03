María Corina Machado: "Llegó la hora de la libertad"

Pocas horas después de confirmación la operación de EEUU capturar al dictador Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, la líder de la oposición venezolana ha compartido un mensaje a través de su cuenta de la red social X.

La reciente ganadora del premio Nobel de la Paz señala en una carta que titula con un "Llegó la hora de la libertad" que "Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones".

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Además, afirma que "vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa" y agrega que "hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando".

En su mensaje también hace una mención a Edmundo González Urrutia, legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024 que la dictadura usurpó con un fraude masivo, y subrayó que "debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran".

Asimismo, se dirige a los venezolanos dentro del país y los millones que están fuera: "a los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales" y "a los que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela".