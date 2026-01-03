Milei celebra el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro: "Viva la libertad, carajo"

El presidente argentino, Javier Milei, ha celebrado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por Trump, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad, carajo".

El presidente estadounidense había confirmado minutos antes que Estados Unidos había llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que han sido, junto con su mujer, capturados y sacados por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

A la reacción del presidente argentino le siguió la de la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que escribió un breve mensaje en X con una bandera de Venezuela y la frase "Venezuela será libre".

El ataque contra Venezuela se produce horas después de que la Cancillería argentina recomendara este viernes a sus ciudadanos no viajar al país caribeño debido a la "grave situación" que afronta el país y a las "detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros".