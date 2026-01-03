Trump anuncia que EEUU dirigirá Venezuela hasta lograr una "transición segura" y no descarta un segundo ataque

Horas después de confirmar una operación "a gran escala" contra la tiranía chavista que logró la captura del dictador Nicolás Maduro y su mujer, el presidente de EEUU Donald Trump ofreció una rueda de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

En su declaración que hizo junto con el secretario de Estado, el de Guerra y el director de la CIA, Trump dijo que se trató de una operación "espectacular" y "perfectamente ejecutada". Agregó que era una acción que no tenía precedentes, al menos, dijo, "desde la Segunda Guerra Mundial" e insistió en que "lo que se vio esta noche fue impresionante. Ningún servicio de los EEUU ha sido afectado. Hay mucha gente que está involucrada y no hubo pérdidas de miembros militares ni equipos. Tenemos el mejor equipo militar en el mundo".

El presidente aseguró que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores enfrentarán la justicia de EEUU: "Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal del narcotráfico".

Agregó que "ninguna nación en el mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró en tan solo un corto período de tiempo. Todas las capacidades militares venezolanas quedaron neutralizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, junto con las fuerzas del orden, capturaron con éxito a Maduro en plena noche". Por eso advirtió que "todas las figuras políticas y militares de Venezuela deben entender que lo que le ha ocurrido a Maduro les puede ocurrir a ellos y les ocurrirá si no son justos con su pueblo".

Trump dijo que "vamos a dirigir el país hasta lograr una transición segura" porque "no podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga el bien del pueblo venezolano en mente tome el control de Venezuela". Advirtió que "estamos preparados para un segundo ataque si fuera necesario" y ha asegurado que "el pueblo de Venezuela ya no va a sufrir más". Además, acusó que Maduro "llevó una campaña de terror contra los Estados Unidos de América" y ha reconocido el papel de sus fuerzas de seguridad: "Quiero felicitar a nuestro ejército, a nuestra guardia nacional".

El republicano subrayó que su país quiere "la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país".