Trump duda del liderazgo de Machado: "Es una gran mujer pero no tiene el respeto de su nación".

Una de las principales dudas de la opinión pública mundial es quién seguirá al frente de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro la pasada madrugada. El primer nombre es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, quien habló a través de una comunicación telefónica en la televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV) para denunciar exigir a EEUU una "prueba de vida" de los capturados, algo que finalmente ocurrió horas después con un mensaje del propio Donald Trump a través de la red social Truth Social.

Otra posibilidad es que Diosdado Cabello, uno de los hombres más fuertes y siniestros del régimen y muy cercano a las Fuerzas Armadas, intente proclamarse sucesor, pero nadie sabe realmente cuál es su paradero, más allá de una aparición en la televisión vestido con un casco y chaleco antibalas.

Por otro lado, el ganador legítimo de las elecciones del 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia, cuya victoria le fue usurpada por el brutal fraude de la dictadura, siempre ha sido mencionado para liderar el país de caer el régimen chavista y ha sido señalado como tal por la propia María Corina Machado, incluso después de recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo.

En su comparecencia de este sábado, Trump dijo que no habían tenido contacto con la oposición venezolana y cuando fue preguntado por la posibilidad de que Machado pudiera liderar Venezuela en la transición dijo que "sería duro para ella ser líder, no tiene ni el apoyo, ni el respeto en su país. Es una gran mujer pero no tiene el respeto de su nación", unas palabras que no han pasado desapercibidas en las redes sociales.

NOW - Trump says he thinks it would "be very tough" for Maria Machado, to be Venezuela's leader as she lacks the support or respect within the country and says the U.S. is "going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago." pic.twitter.com/51dlqsWvEp — Disclose.tv (@disclosetv) January 3, 2026

Poco antes, ella misma había reaccionado a los acontecimientos para decir que "vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa" para recordar que "hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando".