El ministro de Defensa de Venezuela denuncia muertes "a sangre fría" en la operación contra Maduro

La reacción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a la detención de Nicolás Maduro no ha dejado lugar a dudas: el estamento militar ha optado por cerrar filas con el chavismo y asumir, sin matices, el relato del régimen. En un comunicado leído este domingo por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la cúpula castrense ha calificado la captura del dirigente venezolano de "cobarde secuestro" y ha denunciado que se produjo "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad", según la versión difundida por EFE.

El mensaje, emitido en una intervención televisada, ha vuelto a recurrir al habitual discurso de la "agresión imperial" para describir la actuación de Estados Unidos. Lejos de cualquier autocrítica, el alto mando ha insistido en que la FANB permanece "unida y cohesionada" y ha reivindicado a Maduro como "el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos", exigiendo su "pronta liberación" y la de su esposa, Cilia Flores, también detenida.

— Telemetro Reporta (@TReporta) January 4, 2026

Respaldo sin fisuras

Sin embargo, incluso en este ejercicio de lealtad absoluta al chavismo, los militares han tenido que asumir la nueva realidad política. Padrino López ha reconocido la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordena que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia de forma interina, un movimiento que evidencia hasta qué punto el régimen intenta ganar tiempo y mantener intacto el control del poder. En la misma línea, la FANB ha respaldado "plenamente" el decreto de conmoción exterior aprobado por el Ejecutivo, una herramienta que concede al Estado facultades excepcionales.

El ministro de Defensa ha tratado de transmitir una imagen de normalidad, llamando a la población a retomar la actividad económica, laboral y educativa, mientras aseguraba que el Gobierno garantizará la gobernabilidad del país. Según sus palabras, la institución militar seguirá empleando "todas sus capacidades disponibles" para mantener el orden interno y preservar la paz, un lenguaje que en la práctica apunta a una mayor militarización de la vida pública.

Conmoción exterior

No se ha quedado ahí. Padrino López ha instado a "integrar los elementos del poder nacional" y a formar "un solo bloque de combate" frente a la supuesta amenaza externa, reforzando la lógica de cerco y movilización permanente que el chavismo ha utilizado durante años para justificar el control político y social. En paralelo, Delcy Rodríguez ha presidido una reunión del Consejo de Defensa de la Nación en la que se anunció que el decreto de conmoción comenzará a aplicarse tras el aval del alto tribunal.

Ese decreto abre la puerta a medidas como la movilización de la FANB en todo el territorio, la ocupación militar inmediata de infraestructuras estratégicas y la activación de todos los planes de seguridad ciudadana. El texto completo, sin embargo, no ha sido hecho público, lo que alimenta la incertidumbre sobre el alcance real de unas disposiciones que refuerzan el poder del aparato del Estado.