El congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart tuvo una airada reacción cuando un periodista le preguntó por la "falta de apoyo" de la Administración Trump a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado tras el arresto de Nicolás Maduro. El presidente estadounidense mencionó que Machado "no tiene el respeto" del país al referirse a esta "gran mujer", al tiempo que anunciaba que pilotaría una "transición" a la democracia en Venezuela.

El republicano Díaz-Balart, visiblemente enfadado, pidió al periodista que "no pusiera en su boca" ni en la de "ninguno de sus compañeros", en alusión al Gobierno Trump, esa supuesta falta de apoyo a María Corina Machado.

REPORTER: "Why are you not willing to support Maria Corina... " REP DIAZ-BALART: "You're talking to us? When have we ever not supported her?" "Do not. Put. Words. In my mouth...I will not tolerate putting words in my mouth or my colleagues mouth." "The next democratically… pic.twitter.com/jL3D8BZVjy — Fox News (@FoxNews) January 4, 2026

"¡No lo toleraré!", exclamó el congresista, que precisó citando a Trump que "habrá una transición" en Venezuela. Cuando haya elecciones, indicó, en un nuevo proceso o se decida "tomar los últimos resultados", en alusión a los comicios que ganó Edmundo González como demostró la oposición, María Corina Machado será presidenta.

"La próxima presidenta democráticamente elegida en Venezuela será María Corina Machado", sentenció.