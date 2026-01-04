Menú
La indignación de un congresista preguntado por la "falta de apoyo" a María Corina Machado: "Será presidenta"

Tras las ambiguas palabras de Trump, un compañero de partido trató de atajar las dudas en una airada respuesta a un periodista.

Libertad Digital
El congresista republicano Mario Díaz-Balart preguntado por Trump y María Corina Machado. | Imagen TV

El congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart tuvo una airada reacción cuando un periodista le preguntó por la "falta de apoyo" de la Administración Trump a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado tras el arresto de Nicolás Maduro. El presidente estadounidense mencionó que Machado "no tiene el respeto" del país al referirse a esta "gran mujer", al tiempo que anunciaba que pilotaría una "transición" a la democracia en Venezuela.

El republicano Díaz-Balart, visiblemente enfadado, pidió al periodista que "no pusiera en su boca" ni en la de "ninguno de sus compañeros", en alusión al Gobierno Trump, esa supuesta falta de apoyo a María Corina Machado.

"¡No lo toleraré!", exclamó el congresista, que precisó citando a Trump que "habrá una transición" en Venezuela. Cuando haya elecciones, indicó, en un nuevo proceso o se decida "tomar los últimos resultados", en alusión a los comicios que ganó Edmundo González como demostró la oposición, María Corina Machado será presidenta.

"La próxima presidenta democráticamente elegida en Venezuela será María Corina Machado", sentenció.

