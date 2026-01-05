Leslie Chaparro: "María Corina y Edmundo volverán, pero no será en los próximos seis meses"

El periodista residente en Venezuela y colaborador de Libertad Digital Leslie Chaparro ha comentado en Es la Mañana de Federico este lunes víspera de Reyes, la situación que se vive desde dentro del país bolivariano tras la detención de Nicolás Maduro.

Chaparro ha comentado la polémica sobre la vuelta o no de María Corina Machado o el ganador de las elecciones en 2024, Edmundo González Urrutia, a Venezuela ahora que el dictador está detenido en EEUU. Una posibilidad que ha descartado, al menos por ahora, el gobierno de Donald Trump.

Chaparro ha afianzado esta postura y ha recordado que "María Corina no detenta el poder, ella es la líder de la oposición y eso es importante entenderlo porque pone en perspectiva las declaraciones de Trump y Rubio acerca de que en este momento no está previsto que se les entregue la administración de Venezuela ni a Machado ni a González".

Según ha dicho, "María Corina y Edmundo volverán, pero no será en los próximos seis meses, eso seguro". Tal y como ha explicado, en Venezuela, hoy las fuerzas armadas han penetrado en todas las estructuras de poder del país, incluídas las empresas públicas, con especial mención a PDVSA, empresa petrolera nacional "muy permeada por las fuerzas nacionales", apuntaba Chaparro. Por lo tanto, ahora mismo no es el momento de que lleguen María Corina y Edmundo. Primero debe haber un periodo de transición que permita desmontar la dictadura para permitir la llegada de las libertades y la democracia al país.

En cuanto al chavismo que hoy encabeza Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, "nadie apunta a ninguna fisura en el chavismo", por lo que todavía queda camino por andar para desmontar un régimen que lleva en el poder casi 27 años desde que Hugo Chávez asumió la presidencia del Gobierno por primera vez. Maduro ha ostentado la presidencia del Gobierno durante 13 años, casi el mismo tiempo que Chávez, que gobernó durante 14 años.

También se ha referido a cómo el chavismo ha destruido en estas casi tres décadas un país que era la envidia del continente hasta convertirlo en una fábrica de pobreza: "Hoy no hay una cuantificación real de los servicios públicos. Las carreteras ya no son las de los años 70. Todo se ha venido a menos. Los hospitales son de los peores de la región", señalaba.

En cuanto a la principal industria del país, el petróleo, Leslie señaló que "producíamos suficiente petróleo para establecer una política económica estable en Venezuela". Hoy la producción está a la cola en los rankings mundiales.

En definitiva, Chaparro ha recordado la fuerte depauperización a la que el chavismo ha sometido a Venezuela, y también la situación que atraviesa en este momento el régimen de cara a los próximos pasos que se esperan tras la detención de Maduro.