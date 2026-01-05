La detención del tirano venezolano Nicolás Maduro por parte de EEUU el pasado sábado ha abierto una posibilidad para que caiga definitivamente el régimen chavista que domina Venezuela desde hace casi treinta años. Uno de los asuntos que están sobre la mesa en el inicio de una transición tuteada por Donald Trump en Venezuela es si Maduro también será juzgado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la abogada penalista venezolana y especialista en derechos humanos Tamara Suju ha dicho que lo que ha provocado Maduro en Venezuela es "muerte, represión, éxodo y crisis económica". Ha añadido que todo son "cifras catastróficas de lo que ha sido la narcotiranía venezolana en estos 26 años". En este sentido, ha apuntado que "nosotros nos hemos dedicado precisamente a recolectar todo lo que ha sido los crímenes de lesa humanidad ejecutados en el período de Chávez y en el período de Nicolás Maduro, por supuesto, que se han acrecentado y donde no nos olvidemos que el régimen tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad atroces, desapariciones, detenciones, torturas, violencia sexual y la represión sistemática contra grupos políticos, contra sectores específicos de la sociedad civil".

"Y esa investigación avanzada dentro de la Corte que ellos trataron de detener sigue avanzando después de haber sorteado todos esos intentos de detenerlo. Y no nos olvidemos además que ellos anunciaron que se salían de la Corte este diciembre que acaba de terminar, pero por supuesto la investigación continúa hasta justamente dentro de un año cuando esa salida de la Corte Penal Internacional se materialice", ha indicado Tamara Suju.

Han cometido "crímenes terribles"

La abogada experta en derechos humanos ha asegurado que el régimen ha cometido "crímenes terribles" contra su población. Ha recordado que cuentan con "testimonios de personas que han sido víctimas de desapariciones y torturas" y que "en este periodo de Nicolás Maduro, en estos 12 años" se ha incrementado "la maldad". En este sentido, Tamara Suju ha dicho que no sabe "cómo describir esos métodos que se han utilizado contra la sociedad civil y contra militares" ni "la crueldad, la maldad y el sadismo en la ejecución de la tortura".

Cree que el aumento de las torturas tienen "mucho que ver con la intromisión de los cubanos" que son los que "ejercen directamente las torturas en Venezuela". La abogada ha dicho que "es importante que se diga que no es casualidad el incremento de la represión" y "haber convertido a parte de la sociedad civil en sapos en una estructura de acusaciones en donde el vecino te acusa de que tú eres un opositor y por eso te meten preso, sino que además han ayudado a formar oficiales y funcionarios, a educarlos en cómo ejercer la represión y además en cómo ejecutar la tortura".

Tamara Suju ha dicho que han documentado casos que demuestran el "horror" como "enterrar a presos políticos todo el día en un lugar muy caliente hasta el cuello y dejarlos que sufran ese calor, cometer violencia sexual contra militares y a menores de edad". "Hoy en día están se están llevando a las familias de personas que están siendo perseguidas. Tenemos casos en este momento en la Comisión Interamericana, en el grupo contra la desaparición forzada y en la Corte Penal Internacional de familias desaparecidas, de personas que al día de hoy no sabemos dónde están detenidos".

Son "más de 2.400 detenciones el año pasado en los primeros 15 días después del 28 de julio, del comando Con Venezuela, de testigos de mesa, de personas que ayudaron a todo lo que fue el movimiento electoral, de personas que manifestaron su alegría por el triunfo de Edmundo González y también documentamos 100.000 personas clandestinas porque las estaban buscando simplemente por ser parte de ese proceso electoral".

¿Dónde estaban los defensores del derecho internacional?

Uno de los asuntos que más ha criticado la abogada experta es la reacción que ha habido por parte de la comunidad internacional, sobre todo entre gobiernos y personas de izquierdas, que han puesto énfasis en la supuesta violación del derecho internacional con la detención de Nicolás Maduro por EEUU. Tamara Suju ha dicho: "¿Dónde estaban todas las autoridades del mundo democrático cuando a los venezolanos los estaban reprimiendo, persiguiendo, desapareciendo, torturando, violando todos estos años? ¿Dónde está la responsabilidad de proteger que tiene Naciones Unidas a una nación cuando su propio régimen no los puede proteger?".

Tamara Suju ha recordado que "es una responsabilidad de las organizaciones internacionales proteger a los pueblos que están siendo víctimas de estos horrores". "Entonces yo me río de lo que dicen ¿Dónde están los derechos internacionales? ¿Dónde estaban los derechos humanos de los venezolanos? ¿Por qué no hay protestas en el mundo por la violencia sexual que se ejecutan contra las víctimas de la represión en Venezuela? ¿Dónde están las protestas mundiales que se hace para que no exista la tortura y para que en este momento no haya 200 presos en un cajón en la casa del Tetocuyito?".

Ha explicado que "desde hace meses que no se sabe en qué condiciones están, como los están tratando y que están siendo torturados en la celda que llaman el cajón" donde hay "200 presos políticos desaparecidos que nadie sabe en qué condiciones están, porque no hay una manifestación al respecto en ese sentido, y porque no hay manifestaciones al respecto de que se tiene la mitad de la oposición política detenida y presa en cárceles terribles, en cárceles inhumanas, infrahumanas, donde han sido torturados".

"¿Por qué no hay manifestaciones internacionales por los 130 extranjeros que hay pesos en condiciones terribles? O es que no han escuchado como han salido esos extranjeros, los que han podido salir y han declarado como los han torturado. Yo no escucho esas manifestaciones, ¿dónde está el derecho internacional de respeto de los derechos humanos de las personas o es que es más importante el derecho internacional para defender a un tirano criminal que tiene una investigación abierta y los seres humanos, los ciudadanos no tienen derecho?", ha lamentado.

La transición venezolana

La abogada ha dicho que "esto que está sucediendo es un proceso muy delicado" porque "le quitaron la cabeza a la culebra, quitaron a Alí Babá, al tirano, y nosotros los venezolanos agradecemos que se lo hayan llevado". Ha añadido que "los venezolanos no podemos solos y Europa no nos va a ayudar a sacar al tirano ni América Latina lo va a hacer, los únicos que tienen el poder de hacerlo lo hicieron y se lo agradecemos".

"Y quienes ahorita ostentan el poder, o sea, quienes ejercen la violencia en Venezuela y están en el alto gobierno en este momento y son ellos con los que el gobierno de Trump negocia la transición, porque es que no hay otra forma de hacerlo", ha explicado Tamara Suju. En este sentido ha avisado que Venezuela está tomada por "células terroristas" y ha dicho que "ahí están los iraníes, los cubanos, Hezbolá, el ELN, las FARC". "Hay territorios en Venezuela donde no manda Maduro, donde manda la FARC y el ELN, donde los venezolanos tienen toque de queda porque la FARC o el ELN lo impone".

"Entonces tú tienes que hacer esa transición con quienes ejercen la violencia para de alguna forma tener control territorial y que los venezolanos entonces podamos tener una transición como la queremos, como la necesitamos", ha dicho Tamara Suju. Cree la abogada experta en derechos humanos que "hay muchas cosas en movimiento y es un proceso". "Ayer salieron los paramilitares del régimen por orden de Diosdado Cabello a tomar Caracas. Estuvieron toda la tarde, toda la noche y han estado toda la mañana. Entonces hay prioridades en el sentido del orden y la seguridad que debe haber en este momento y ellos tienen justamente en este momento el foco de la estabilidad, del control de la seguridad y de estos grupos, que es lo que han solicitado".

Juzgar a Maduro

Sobre el juicio a Nicolás Maduro ha dicho que el tirano detenido por EEUU "tiene mucho que enfrentar con la Justicia" y "no solamente en los procesos contra el narcotráfico, el terrorismo y todo con lo que le están acusando en EEUU, sino los crímenes de lesa humanidad al cual está siendo acusado en la Corte Penal Internacional". "Yo creo que todo va a avanzar. Yo creo que igual este la Corte Penal puede dictaminar órdenes de aprehensión en cualquier momento, no solamente contra Maduro, sino contra su estructura criminal, porque la estructura criminal continúa y la estructura criminal es la que está siendo investigada", ha añadido.

Tamara Suju no cree que "en el caso de Maduro vaya a haber ninguna negociación de impunidad". Ha explicado que a Maduro "le dieron la oportunidad durante todos estos meses. Incluso le ofrecieron cosas y salidas y él se sentía tan poderoso…". La abogada ha añadido que "ellos se sentían poderosos, ellos pensaban que nadie iba a hacer nada, porque justamente es lo que ha pasado con el tema de la Corte Penal Internacional, que ellos se sienten que no van a ir por ellos, que todo es un panfleto, que eso no sirve, hasta que se dieron cuenta de que no la pudieron controlar y de que no pudieron parar el proceso".

Un proceso no sólo contra Maduro sino, como ha recordado, contra "todas estas personas que son los brazos ejecutores de ese terrorismo contra la población venezolana, porque terroristas son ellos. Terroristas son los que han ejercido esta represión y este horror contra la población civil y militar venezolana y los opositores". "Entonces ese proceso sigue contra ellos, esas acusaciones contra estos seres que han ejecutado estos horribles crímenes y esa investigación continúan y por supuesto eso va a tener un fin y yo espero que eso va a ser más pronto que tarde".

La injerencia de Cuba

La abogada venezolana experta en derechos humanos ha hablado de que están investigando a "todos aquellos que tenían acceso directo a los anillos de seguridad de Maduro" y que "según la CIA, quien vendió a Maduro fue Delcy Rodríguez". "Ellos y los hermanos Rodríguez fueron los que le dieron a Nicolás, pero sí tiene que haber, por supuesto, personas dentro de su círculo personal que eran informantes", ha dicho.

Tamara Suju ha dicho que "dentro de ese anillo de seguridad había 32 cubanos, cuando el régimen cubano ha dicho que ellos no tenían fuerzas militares dentro de Venezuela. Ahí está la mejor prueba de que es mentira, de que justamente ellos sí están en Venezuela". "Están deteniendo a militares, a funcionarios, o sea, no sabemos la cuantía, cuántos son, y no me quiero ni imaginar que les estarán haciendo", ha añadido.

Sobre la injerencia cubana en Venezuela ha dicho que "la dictadura cubana ya no encuentra de qué teta chupar. Es un régimen opresor que se ha mantenido a costa de exportar a sus funcionarios, médicos supuestamente, y muchos que no son médicos, y todo lo que es su programa de control. En Venezuela nosotros los hemos mantenido no solamente con petróleo gratis. Más de 250,000 barriles diarios le mandaba a Chávez todos los días y Maduro continuó con eso hasta que ya no pudo porque la industria petrolera la destruyeron y cayó el número de barriles que producíamos, pero siempre, siempre se le ha mandado petróleo gratis a Cuba".

Ha criticado a los que hablan de que EEUU ha intervenido por el petróleo. Ha dicho: "¿Pero qué petroleo? Si los venezolanos no hemos gozado desde hace 26 años de las divisas por el petróleo, se lo han robado ellos para financiar sus programas, para financiar su política exterior y para financiar toda esta propaganda política que tienen en el mundo". "¿De qué petróleo están hablando? Acaso que el petróleo venezolano en 26 años ha sido para mejorar en las condiciones de vida del venezolano, que hoy día vive con 89% en la pobreza, que tiene 9 millones de venezolanos afuera por la crisis humanitaria que sucedió en Venezuela. ¿De que petróleo están hablando? Si tenemos años que no sabemos lo que es que el petróleo se invierta en los venezolanos. Entonces a mí me dan risa de todas estas cosas y todas estas posiciones que estoy escuchando, de que se quieren robar el petróleo si ya se lo robaron y ya destruyeron la industria petrolera. Destruyeron la gallina de los huevos de oro porque son unos incompetentes y unos corruptos", ha dicho.

"Cuba es un parásito de todos aquellos que lo mantienen y yo deseo que ese régimen caiga lo más pronto posible. Y ojalá que esta ola de lo que está pasando en Venezuela, con el inicio de la caída de la tiranía, le llegue al pueblo cubano porque también merece vivir en libertad. Este es el comienzo del fin de una narcotiranía que tiene 26 años en el poder, que tiene una estructura nacional e internacional que mantiene los peores regímenes, los regímenes más fuertes de dictaduras como Irán, como Bielorrusia, como Rusia y que no va a ser fácil y es lo que tiene que saber la gente, que esto va a ser día por día, una lucha del día por día, pero que es el principio del fin de una tiranía y que los venezolanos celebramos", ha finalizado Tamara Suju.