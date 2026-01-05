Trump vaticina el fin de la tiranía cubana y dice que le "suena bien" intervenir en Colombia

El terremoto geopolítico provocado por la captura de Nicolás Maduro en Caracas podría ser solo el principio de una ofensiva total de la Administración Trump contra el "Eje del Mal" en Hispanoamérica. Tras el éxito de la incursión militar en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado la puerta abierta a repetir operaciones similares en la región, señalando especialmente a la Colombia de Gustavo Petro.

Al ser preguntado sobre si estaría dispuesto a replicar el modelo de intervención en suelo colombiano, el magnate republicano ha sido tajante: "Me suena bien, y a mucha gente, sí". Trump no ha ahorrado calificativos para describir la situación actual del país vecino, asegurando que Colombia "está muy enferma" y apuntando directamente a la responsabilidad de Petro.

"Está gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos", afirmó Trump, denunciando la existencia de "fábricas de cocaína" bajo el amparo del gobierno colombiano. "No va a seguir haciéndolo mucho tiempo", sentenció.

El colapso inminente de Cuba

Respecto a la dictadura castrista, la estrategia de la Casa Blanca parece apostar por la asfixia económica tras haber cortado el suministro de oxígeno que suponía el régimen chavista. Trump vaticina que Cuba "está a punto de caer" por su propia cuenta.

"Obtenían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano, y ya no están recibiendo nada", explicó el mandatario. Por el momento, descarta una intervención militar en la isla al considerar que el régimen se está "hundiendo". Esta tesis fue reforzada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien recordó que el aparato de seguridad de Maduro estaba infiltrado por militares cubanos. De hecho, el propio Miguel Díaz-Canel ha tenido que admitir la muerte de 32 militares cubanos durante la operación estadounidense en Caracas.

Advertencia a México

La otra gran frontera de la política exterior de Trump es México. El presidente estadounidense ha vuelto a elevar el tono ante la pasividad del gobierno de Claudia Sheinbaum frente al narcotráfico. "Las drogas están entrando a raudales", denunció, insistiendo en que Estados Unidos "va a tener que hacer algo".

Aunque Trump definió a Sheinbaum como una persona "estupenda", fue implacable en su diagnóstico sobre la soberanía del país azteca: "Guste o no, los cárteles controlan México". El republicano reveló que ha ofrecido el envío de tropas estadounidenses a la presidenta mexicana en cada una de sus conversaciones, una oferta que, hasta ahora, queda sobre la mesa mientras la Casa Blanca vigila de cerca la frontera sur.