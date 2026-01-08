El chavismo anuncia la liberación de "un número importante" de presos políticos

El presidente del Parlamento venezolano, jefe negociador del chavismo y hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros –sin precisar la cifra–, como un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país.

Rodríguez, que ha comparecido ante los medios, ha explicado que las excarcelaciones de presos políticos, de las que no ha dado detalles, arrancan "desde este mismo momento" con el objetivo de avanzar a una convivencia "sin distinción de tintes políticos".

"Todas y todos somos venezolanas y venezolanos. Todas y todos nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno", ha dicho en la comparecencia, en la que ha dado las gracias al expresidente de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al Gobierno de Qatar según la información avanzada por RTVE.

🇻🇪‼️— La dictadura venezolana acaba de anunciar que a partir de este momento comenzarán a liberar a los presos políticos de los centros de tortura. Presos políticos venezolanos y extranjeros. Momento histórico. pic.twitter.com/cfDeuJHYMI — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 8, 2026

Españoles entre los presos políticos liberados

Aunque el hermano de Delcy Rodríguez no lo ha confirmado, el Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha confirmado en el programa Malas lenguas de TVE que entre los presos que serán liberados hay ciudadanos españoles.

"La información que llevo siguiendo a lo largo de todo el día es que esas liberaciones se están produciendo, tal y como ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez" y que, "con todas las cautelas" hay ciudadanos españoles "entre esas liberaciones", ha señalado Albares, que no ha precisado más detalles sobre el número de españoles que serían liberados a falta de tener una confirmación definitiva.

"Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", ha declarado el presidente del Parlamento venezolano.

Una veintena de españoles presos

En Venezuela se estima que hay en torno a una veintena de españoles encarcelados, si bien la inmensa mayoría de ellos tienen la doble nacionalidad. Entre los que no la tienen destaca el caso de Andrés Martín Adasme y de José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 en el marco de un supuesto complot orquestado por la oposición y que tenía como objetivo asesinar Maduro y otros líderes chavistas.

Según Caracas, ambos estaban vinculados con el CNI, algo que el Gobierno ha negado en todo momento, defendiendo que fueron detenidos de manera injusta y que por tanto debían ser liberados inmediatamente. Pese a las reiteradas peticiones para poder brindarles la pertinente asistencia consular, en el más de año y medio transcurrido desde su detención el cónsul español en Caracas no ha podido visitarles.

También figura entre los españoles encarcelados el marino Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado mes de junio tras ser interceptado el barco en el que buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas.