La Audiencia Nacional consigue la detención de un colaborador del Pollo Carvajal que desfalcó PDVSA

La Audiencia Nacional ha conseguido que las autoridades judiciales españolas en Qatar hayan procedido a la detención de quien fuera colaborador del excomandante bolivariano Hugo El Pollo Carvajal.

Said Aurelio Cabrera Abraham es un exmilitar venezolano que tuvo que huir de Venezuela después de ser acusado de desfalcar la empresa pública de petróleo de Venezuela PDVSA. El desfalco provendría de la supuesta venta de servicios de seguridad a la empresa estatal venezolana consiguiendo junto a sus socios un desfalco de unos 80 millones de dólares.

Según ha podido confirmar Libertad Digital, Cabrera Abraham fue detenido el pasado mes de diciembre en el país árabe y se encuentra bajo la custodia de las autoridades españolas a la espera de ser extraditado a España. La Audiencia Nacional, en concreto, lo investiga por haber creado un entramado con el que habría intentado lavar el dinero procedente de PDVSA entre otras estrategias de blanqueo, comprando bienes por un coste mayor de lo que valían.

La Justicia española lleva más de cinco años tras él después de que se comprara una casa por valor de más de cuatro millones de euros en Madrid en el año 2021. Posteriormente, en 2024, la Audiencia Nacional ordenó registros en el marco de la operación contra el blanqueo en varias propiedades, entre ellas, una de Cabrera Abraham en Portugal. Sin embargo, las autoridades judiciales no encontraron al exmilitar bolivariano, por lo que activaron una orden de detención internacional, motivo por el cual ahora ha sido detenido.

En la citada operación llevada a cabo en 2024, también fue detenido el hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, con el que Cabrera Abraham habría organizado el desfalco a la petrolera venezolana.

La cercanía de Cabrera Abraham con El Pollo Carvajal cobra vital importancia debido al momento de su detención: Carvajal se encuentra detenido en Estados Unidos y se ha mostrado favorable a colaborar con la Justicia del país norteamericano. Ambos son dos personas de alta relevancia en el entramado de la narcodictadura de Nicolás Maduro, que ahora será juzgado por la Corte Sur de Nueva York.

El hecho de que el exmilitar venezolano se encuentre en dependencias policiales sugiere la idea de que podría hacer como su colaborador cercano y poner a disposición de las autoridades judiciales la información de la que disponga. Ambos están informados de las supuestas corruptelas habidas en PDVSA y los dos tienen conexiones con España, país en el que el mayor colaborador público del Régimen Bolivariano –ya en manos de Delcy Rodríguez— es José Luis Rodríguez Zapatero.