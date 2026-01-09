Machado, a los familiares de los liberados: "Este día importa porque reconoce que la injusticia no va a ser eterna"

Poco después de conocerse la decisión del gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodriguez de liberar a "un número importante" de presos políticos y a las primeras imágenes en las que algunos de ellos abandonaban el Helicoide, la temida cárcel del servicio de inteligencia chavista, la líder opositora, María Corina Machado, compartió a través de la red social X un mensaje de audio dirigido a los familiares de "los rehenes liberados".

En su mensaje, dice que "la verdad que fue perseguida y silenciada durante años logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo" y que "fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo".

Además, quiso recordar el sufrimiento de las familiares ya que "nada devuelve los años robados, nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables", aunque subraya que "este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso".

A los familiares de los rehenes liberados: pic.twitter.com/IFmQHNjhzN — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 8, 2026

Para acabar, muestra su deseo de que "este día les devuelva un poco de paz. Que la alegría sea serena y firme. Y que Venezuela toda reconozca al verlos, a cada uno de ustedes, que la dignidad sabe esperar sin rendirse y triunfar".

🇻🇪‼️ | URGENTE — Estan liberando a los presos políticos en Venezuela. Acaban de salir en libertad Enrique Márquez y Biagio Pilieri. Emocionante. pic.twitter.com/qowu3IK49k — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

Por eso reafirma que no descansará "hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad".