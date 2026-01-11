El opositor venezolano Andrés Villavicencio ha celebrado en el programa La Trinchera de Llamas la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos como "un hecho histórico" que, a su juicio, "marca un punto de inflexión para Venezuela".

Según ha relatado el opositor, la noticia fue recibida con júbilo tanto dentro como fuera del país, con concentraciones espontáneas de venezolanos en ciudades como Madrid o Buenos Aires. Villavicencio ha asegurado que el suceso ha evidenciado también la "reacción hostil de sectores de la izquierda radical en España", a los que ha acusado de xenofobia y de atacar a los migrantes venezolanos que celebraban la caída del régimen.

Durante la entrevista, el opositor ha defendido la intervención estadounidense y rechaza los argumentos que la califican de "injerencia motivada por intereses petroleros". Además, ha recordado que, según su visión, "los recursos de Venezuela ya estaban en manos de potencias extranjeras aliadas del chavismo" y sostiene que la operación fue "quirúrgica" y respetuosa. Y también ha considerado que "Maduro está recibiendo garantías legales que nunca tuvieron sus víctimas".

Villavicencio describe el chavismo como una "narcodictadura militar" que, tras 26 años en el poder, deja al país con millones de exiliados, una población mayoritariamente empobrecida y servicios públicos colapsados.

Desde su experiencia personal ha explicado que la vida cotidiana en Venezuela está marcada por apagones prolongados, hospitales sin recursos, infraestructuras deterioradas y una ausencia total de mecanismos de reclamación ciudadana, todo ello acompañado de represión política y control institucional.

Respecto al proceso de transición anunciado tras la salida de Maduro, ha expresado cierto escepticismo ante el papel de figuras como Delcy y Jorge Rodríguez, a quienes consideró "parte esencial del sistema que debe desmontarse". Cree que el principal indicador para evaluar un cambio real será el fin de la represión y la liberación total de los presos políticos.

Por último, Villavicencio ha sido especialmente crítico con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusa de actuar como "operador internacional del régimen chavista" y de intentar ahora atribuirse un papel en las excarcelaciones. En este sentido, ha defendido la actuación de Estados Unidos y del senador Marco Rubio, y concluye que lo ocurrido representa, para la mayoría de los venezolanos, el inicio de un camino hacia la libertad, la justicia y el retorno a la democracia.