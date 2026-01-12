Delcy Rodríguez cede ante Meloni y libera a los dos italianos secuestrados por el régimen

Venezuela vive horas de extrema volatilidad política tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un movimiento que ha forzado a la actual responsable del poder en Caracas, Delcy Rodríguez, a intentar gestos de apertura ante la comunidad internacional. En este contexto, la diplomacia italiana ha anotado un tanto decisivo: la excarcelación de Alberto Trentini y Mario Burlò, dos ciudadanos italianos que permanecían recluidos en condiciones infrahumanas en la prisión para presos políticos de El Rodeo I.

La noticia fue confirmada este lunes por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien anunció que un avión enviado desde Roma ya ha partido para repatriar a los dos compatriotas. "Se encuentran bien y pronto regresarán a Italia", celebró Tajani, destacando el éxito de una "diplomacia invisible" que ha sabido leer el cambio de ciclo en el país caribeño.

El caso de los dos liberados es un ejemplo nítido de la inseguridad jurídica y la arbitrariedad que impera en Venezuela. Alberto Trentini (46 años): cooperante de una ONG volcada en la ayuda a discapacitados, fue interceptado en noviembre de 2024 en un control de carretera. Pasó 423 días en una celda sin que el régimen presentara un solo cargo contra él. Mario Burlò (52 años): empresario que buscaba oportunidades de inversión, fue detenido tras cruzar la frontera desde Colombia. Su familia perdió el rastro de su paradero hasta que se confirmó su reclusión en Caracas, también sin acusación formal.

Meloni y el nuevo escenario diplomático

La liberación no es un hecho aislado, sino el resultado de una presión coordinada. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se implicó personalmente enviando un mensaje público a Delcy Rodríguez exigiendo la entrega de los italianos. Esta firmeza, sumada a la mediación de Estados Unidos —que ha solicitado a Rodríguez la liberación de presos políticos como prueba de ruptura con el "madurismo"—, ha sido la llave que ha abierto las celdas de El Rodeo.

Desde Roma, Meloni ha expresado su "alegría y satisfacción", agradeciendo la "cooperación constructiva" de las autoridades actuales de Caracas. Fuentes diplomáticas señalan que este movimiento busca facilitar una transición que aleje a Venezuela del aislamiento internacional, aunque el futuro del país sigue siendo una incógnita tras la caída de Maduro.

Para el Gobierno de coalición italiano, este rescate supone un respaldo a su política exterior. Tajani ha subrayado que Italia ha sabido "comprender el cambio que se ha producido en Venezuela", posicionando a Roma como un actor relevante en la nueva etapa que se abre en el país hispanoamericano.

Mientras Trentini y Burlò esperan en la Embajada italiana bajo protección diplomática, sus familias respiran aliviadas. "Es la noticia que llevamos más de un año esperando", declararon tras conocer que el calvario de las cárceles bolivarianas ha terminado, al menos para ellos.