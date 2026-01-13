La dictadura cubana manipula un comunicado de Venezuela para añadir carga ideológica y acusaciones contra Estados Unidos

Venezuela ratificó el pasado domingo su relación histórica con Cuba, basada "en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad". Lo hizo a través de un comunicado —difundido por su Ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto— mucho más aséptico de los que el régimen chavista nos tenía acostumbrados, hasta la intervención de Estados Unidos y la captura del líder bolivariano Nicolás Maduro.

Tanto es así que la dictadura cubana decidió manipularlo para darle un énfasis ideológico del que carecía el texto, que destacaba que las relaciones internacionales "deben regirse por los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos" pero que en ningún momento menciona a Estados Unidos y mucho menos arremete contra él.

#Comunicado 📢 La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía… pic.twitter.com/MdOCLNVNez — Yvan Gil (@yvangil) January 11, 2026

Se inventa dos párrafos

La televisión estatal cubana informó del comunicado de Caracas añadiendo dos párrafos que no aparecen en el documento original. El primero es de carácter puramente ideológico: "el proyecto latinoamericano, visionado por Bolívar y Martí, encuentra defensores en los pueblos de Venezuela y Cuba, continuadores del legado de Chávez y Fidel".

El segundo es un dardo directo a la Administración Trump. "El texto señala" —aseguran los presentadores del informativo— "que, ante las intenciones de Washington de fragmentar nuestras naciones, los Gobiernos revolucionarios responden con firmeza en sus relaciones históricas".

El comunicado emitido por Venezuela evita nombrar a Estados Unidos y no hace mención alguna a esa intención de fragmentar de la que informa la dictadura cubana a través de uno de sus medios oficiales. Lo que el texto de Caracas señala es "que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza" en las relaciones internacionales.

Cuba ha perdido su influencia

El régimen de Díaz-Canel estaría intentando aparentar que sigue siendo un referente para Venezuela y se mantiene su influencia sobre Caracas. Pura propaganda en tiempos de crisis. No cabe duda que la intervención de Estados Unidos cambia las reglas del juego. Así lo advirtió Trump al afirmar que Venezuela fue rehén "durante muchos años" de Cuba, que recibía petróleo a cambio de "servicios de seguridad" a los dictadores y llenó el país andino de "matones".

La dictadura cubana no quiere reconocer que ha perdido el control que durante más de dos décadas habría ejercido sobre Venezuela, infiltrándose en todos los estratos del aparato chavista. El país andino no reaccionó como el régimen castrista esperaba después de que Trump aseguró que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba". Esto obliga a los de Díaz-Canel a retratarse. Sin acuerdo no habrá más crudo y la situación energética de la isla está al borde del colapso.

Aunque la dictadura niega que se hayan sentado a hablar con la Administración Trump de otra cosa que no sean asuntos migratorios, hay movimientos que apuntan a que esos contactos existen, como avanzó el domingo por la noche el presidente estadounidense. El más importante lo confirmaba este lunes —en declaraciones a la CBS— el secretario de Energía, Chris Wright, y es que van a "permitir" que México siga llevando petróleo a Cuba. Una decisión que concedería una pequeña tregua al régimen comunista mientras avanzan las negociaciones.