Animales del zoológico de Río de Janeiro disfrutan helados especiales para combatir el calor

El zoológico de Río de Janeiro, conocido como BioParque, ha sorprendido a sus animales con helados especiales de carne, sangre y frutas para ayudarles a sobrellevar el calor récord que afecta a la ciudad brasileña por tercer día consecutivo.

La iniciativa forma parte del programa de enriquecimiento ambiental del parque, diseñado para estimular los comportamientos naturales de los animales, dinamizar su rutina diaria y garantizar su bienestar.

Letícia Feitosa, bióloga de bienestar del BioParque, explicó que los recintos están diseñados con gradientes de temperatura, ofreciendo zonas de sombra y sol para que los animales puedan elegir dónde estar, así como piscinas con agua limpia y fresca.

La bióloga agregó que actividades como la distribución de helados forman parte de un enriquecimiento ambiental periódicamente realizado en el parque. Estas actividades buscan aportar novedad a la vida de los animales, aumentar la complejidad de sus recintos y ofrecer confort térmico, tanto en días de calor extremo como en jornadas frías, con dinámicas adaptadas a cada especie.

Entre los animales que disfrutaron de esta actividad se encuentran los monos araña, una especie amazónica adaptada a climas cálidos, que pudieron refrescarse y divertirse mientras recibían su helado.