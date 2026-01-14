Inundan las redes con imágenes de la destrucción de Cuba tras seis décadas de 'bombardeo' comunista

No fue Estados Unidos, fue el comunismo. Ese es el mensaje que muchos internautas —especialmente cubanos y de otras partes de Hispanoamérica— han querido difundir en un momento de máxima tensión entre Cuba y Estados Unidos, tras la captura del sátrapa venezolano Nicolás Maduro y las advertencias lanzadas por Donald Trump a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

El régimen comunista dice estar preparándose para la "invasión de los yanquis", de la que alerta desde hace días. El propio Díaz-Canel alentaba a su pueblo a "defender a la Patria hasta la última gota de sangre", a través de la red social X. El Ejército Central de Cuba da a entender que "esta revolución" la ganarían, dado que tienen un hombre "en cada árbol" y "una fortaleza" en cada casa.

#100AñosConFidel: "Y cuando cada casa sea una fortaleza, cuando cada calle, cada árbol, tenga un hombre que lo defienda y los obreros sepan combatir y cuando al lado de esa fuerza, esté la fuerza de los campesinos, en cada pedazo de tierra… ¿Quién podrá vencer esta Revolución?." pic.twitter.com/xgSxoEcya1 — Ejército Central Cuba (@CentralEjercito) January 12, 2026

El post obvia decir que esas casas que la dictadura define como fortalezas están sin luz y sus habitantes no tienen que llevarse a la boca. Conocedores de cómo funciona el aparato de propaganda del régimen comunista, son muchos los que han decidido dejar constancia del estado en el que se encuentra la isla caribeña en estos momentos.

Tenemos que ir guardando fotos de Cuba actuales porque en breve nos dirán desde la izquierda que son producto del bombardeo. pic.twitter.com/IhWm5MpkTp — Rodrigo (@condepalatino) January 12, 2026

Impresionantes fotografías del bombardeo estadounidense que se lleva a cabo en contra de Cuba en éstos...

¡Ah, caray!

Noooo, pues si es el resultado de 60 años de comunismo en la isla...

Perdón...

XD pic.twitter.com/7tjxnmp2Wv — Marie_AvgerSTEIN (@avgerstein) January 11, 2026

El 'bombardeo' comunista

Es el resultado de "décadas de comunismo". "Cuando todo falla durante 60 años, ya no es bloqueo: es modelo", destaca uno de los internautas.

Décadas de comunismo, mala gestión y ruina planificada. Los edificios cayéndose solos no necesitan bombas: el sistema ya hizo el trabajo. Cuando todo falla durante 60 años, ya no es bloqueo: es modelo. Algunas socialistas deben ver esto de emergencia. — El lector responde. Geopolítica, Análisis. (@LuisMatrille) January 12, 2026

De esta manera han querido anticiparse a que la dictadura siga la más que probable estrategia de culpar de todo a Estados Unidos, si Trump decide intervenir en Cuba.

Japan 🇯🇵 after 2 atomic bombs and Cuba 🇨🇺 after 66 years of "socialism". pic.twitter.com/AF9qd6SEK4 — One White Frijole (@Onewhitefrijole) January 12, 2026

- Terribles imágenes de La Habana, Cuba después del bombardeo de Trump. ⬇️ - A perdón, corrijo, EEUU nunca bombardeó. Ésta destrucción es por la dictadura cubana y la "Revolución socialista", esa misma que quieren imponer los zurdos de mierda en toda América latina... pic.twitter.com/didxuY64gc — Joel Al (@Joelalcazar) January 11, 2026

Edificios derruidos, escombros por todas partes, calles llenas de basura, apagones constantes, colapso en los hospitales, carestía de medicinas, las cárceles llenas de presos políticos.... Nada de eso sería culpa de la posible entrada de los estadounidenses en la isla. Son las condiciones habituales en las que viven los cubanos.

Hay que desmontar la mentira del sistema de salud en Cuba. Hospitales en Cuba, la dura realidad del sistema de salud cubano, que durante años la dictadura Castrista vendió como una potencia médica y un ejemplo a seguir. ¡¡¡DA ASCO!!! 🤮🤮🤮 pic.twitter.com/4ToKcHXuxP — Ines del alma mía (@InesBetancur1) January 12, 2026

Cuba ha cerrado el 2025 como su año más oscuro. La isla pasa por una crisis profunda a nivel global: económica, alimentaria, sanitaria, social y energética. Según estudios del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el porcentaje de población que se encuentra en pobreza extrema ha alcanzado el 89%.