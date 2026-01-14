Menú
Latinoamérica

Inundan las redes con imágenes de la destrucción de Cuba tras seis décadas de 'bombardeo' comunista

Internautas dejan constancia del estado actual de la isla caribeña anticipándose a la posibilidad de que la dictadura culpe a Trump, si interviene.

Internautas dejan constancia del estado actual de la isla caribeña anticipándose a la posibilidad de que la dictadura culpe a Trump, si interviene.
Capturas de post sobre la destrucción de Cuba. | Red social X

No fue Estados Unidos, fue el comunismo. Ese es el mensaje que muchos internautas —especialmente cubanos y de otras partes de Hispanoamérica— han querido difundir en un momento de máxima tensión entre Cuba y Estados Unidos, tras la captura del sátrapa venezolano Nicolás Maduro y las advertencias lanzadas por Donald Trump a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

El régimen comunista dice estar preparándose para la "invasión de los yanquis", de la que alerta desde hace días. El propio Díaz-Canel alentaba a su pueblo a "defender a la Patria hasta la última gota de sangre", a través de la red social X. El Ejército Central de Cuba da a entender que "esta revolución" la ganarían, dado que tienen un hombre "en cada árbol" y "una fortaleza" en cada casa.

El post obvia decir que esas casas que la dictadura define como fortalezas están sin luz y sus habitantes no tienen que llevarse a la boca. Conocedores de cómo funciona el aparato de propaganda del régimen comunista, son muchos los que han decidido dejar constancia del estado en el que se encuentra la isla caribeña en estos momentos.

Relacionado

El 'bombardeo' comunista

Es el resultado de "décadas de comunismo". "Cuando todo falla durante 60 años, ya no es bloqueo: es modelo", destaca uno de los internautas.

De esta manera han querido anticiparse a que la dictadura siga la más que probable estrategia de culpar de todo a Estados Unidos, si Trump decide intervenir en Cuba.

Edificios derruidos, escombros por todas partes, calles llenas de basura, apagones constantes, colapso en los hospitales, carestía de medicinas, las cárceles llenas de presos políticos.... Nada de eso sería culpa de la posible entrada de los estadounidenses en la isla. Son las condiciones habituales en las que viven los cubanos.

Cuba ha cerrado el 2025 como su año más oscuro. La isla pasa por una crisis profunda a nivel global: económica, alimentaria, sanitaria, social y energética. Según estudios del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el porcentaje de población que se encuentra en pobreza extrema ha alcanzado el 89%.

Temas

En Internacional

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal