La IA se anticipa a la captura de los dictadores cubanos: "Raúl, hasta aquí llegamos"

"El Rey de la IA", así es como se define Triple X 369 en Instagram. Es la cuenta del cantante, influencer y CEO de la empresa Visual Harmony, Abdiel Marrero. El cubano —residente en Colorado (Estados Unidos)— que está detrás del video viral creado con IA que recrea la captura de los dictadores comunistas Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel por parte de los Delta Force estadounidenses cuando se encuentran en la cama.

El video comienza con Donald Trump dando luz verde a la operación, desde el Despacho Oval. Los soldados de las fuerzas especiales bajan por una cuerda desde su helicóptero, irrumpen en el búnker en el que se encuentran sus objetivos y acaban en segundos con sus escoltas —tal y como hicieran el pasado 3 de enero con el anillo de seguridad de Nicolás Maduro—. Los líderes del régimen cubano se meten bajo las sábanas al oír los disparos.

"Raúl, hasta aquí llegamos", le dice Díaz-Canel a Castro justo antes de que los Delta Force entren en la habitación y los encuentren desnudos de cintura para arriba en una cama de matrimonio. Ambos son extraídos a un miniportaaviones estadounidense y son fotografiados por los agentes encargados de la operación, con el chándal de la polémica (marca Nike) que llevaba el sátrapa venezolano cuando fue arrestado. Trump recibe las imágenes y exclama: "¡Viva Cuba libre!".

En definitiva, un montaje humorístico que a la vez refleja el deseo que comparten muchos cubanos: que Estados Unidos entre en la isla para provocar la caída de la dictadura y que así se logre el fin del régimen comunista que les ha llevado hasta el borde del precipicio. "Cuba, año 2026" es la frase que acompaña al video en el post de Marrero, que ha recibido cerca de 30.000 'me gusta', ha sido compartido por 2000 personas y acumula más de 1500 comentarios.

Fue el comunismo

Los cubanos están dejando constancia en las redes de que no tienen miedo a la "invasión de los yanquis" con la que la dictadura lleva días intentando asustarles. La viralización de este video ha coincidido en el tiempo con una oleada de mensajes de internautas que han compartido imágenes que prueban el estado de decadencia y destrucción en el que se encuentra la isla, anticipándose a que la dictadura siga la más que probable estrategia de culpar de todo a Estados Unidos, si Trump decide intervenir en Cuba.

Pero los edificios derruidos, los escombros repartidos por todas partes, las calles llenas de basura, los apagones constantes, el colapso en los hospitales, la carestía de medicinas y las cárceles llenas de presos políticos no son resultado de un bombardeo estadounidense, sino de seis décadas de régimen comunista. Cuba ha cerrado el 2025 como su año más oscuro y el 89% de la población en situación de pobreza extrema.