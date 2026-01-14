Trump habla con Delcy Rodríguez y dice que "es fantástica" un día antes de recibir a María Corina Machado

Donald Trump ha explicado a la prensa en un encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca celebrado este miércoles que ha mantenido una comunicación con Delcy Rodríguez: "Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica", ha dicho, recalcando que "es alguien con quien hemos trabajado muy bien", que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

La revelación del presidente estadounidense se produce sólo un día antes de su esperada reunión con María Corina Machado, la líder de la oposición democrática venezolana, a la que recibirá este jueves en la Casa Blanca tal y como el propio Trump había anunciado hace unos días.

"Un nuevo momento político"

Por su parte, Delcy Rodríguez ha hablado desde el palacio presidencial de Miraflores y ha asegurado que Venezuela "se abre a un nuevo momento político" en el que se "permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica".

Durante su intervención Rodríguez, que durante años ha sido no sólo la vicepresidenta de Maduro sino también una de las personas claves del régimen y uno de los máximos responsables de sus crímenes, ha comparecido acompañada de otras dos de las personas más importantes del chavismo: su propio hermano Jorge Rodríguez y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

En su comparecencia la presidenta encargada de la dictadura ha presumido de haber excarcelado ya a más de 400 presos políticos. Sin embargo, los grupos de derechos humanos cifran el número total de excarcelados en menos de 200.

Además, en unas declaraciones como mínimo sorprendentes, ha dicho que este proceso de liberaciones de presos políticos fue iniciado por Nicolás Maduro el pasado mes de diciembre y ahora "sigue abierto".