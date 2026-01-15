María Corina Machado tras su encuentro de casi tres horas con Trump: "Contamos con él para la libertad en Venezuela"

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó este jueves a la Casa Blanca para un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

El almuerzo se celebró en un comedor privado de la residencia presidencial a puerta cerrada, sin acceso para la prensa. Machado entró a la residencia ejecutiva estadounidense por una puerta lateral en lugar de por la entrada principal, reservada a jefes de Estado y altos dignatarios.

"El presidente estaba deseando que se celebrara esta reunión y esperaba que fuera una conversación buena y positiva, porque [ella] es una voz verdaderamente notable y valiente para muchos venezolanos", señaló Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, mientras de desarrollaba el encuentro.

Al finalizar la reunión, que ha durado cerca de tres horas la opositora venezolana no ha podido atender a los periodistas porque tenía otros compromisos con congresistas y senadores, pero sí ha podido decir a la salida que el encuentro ha ido "muy bien" y que "contamos con el presidente Trump para la libertad en Venezuela"

"Una postura realista"

Leavitt, preguntada por los periodistas, reiteró que por el momento, tal y como ya dijo Trump, la administración de EEUU descarta que Machado lidere la transición en Venezuela: "Es una postura realista y no ha cambiado".

La reunión entre Machado y Trump en la Casa Blanca se celebra un día después de que el republicano y Delcy Rodríguez mantuvieran una conversación telefónica en la que abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad. Al término de esa conversación, Trump calificó a Rodríguez como una "persona fantástica".

La portazo confirmó que Trump "habló directamente con ella esta semana". Leavitt añadió que "el secretario de Estado Rubio y la Administración han estado en constante comunicación con Rodríguez y con otros miembros del Gobierno interino en Venezuela. Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las demandas y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Logramos un acuerdo energético de 500 millones de dólares, y Rodríguez también ha confirmado que liberarán a presos políticos en Venezuela. Cinco estadounidenses fueron liberados recientemente esta semana. Así que al presidente le gusta lo que está viendo y espera que esta cooperación continúe". Por último, añadió que Trump quiere que haya unas elecciones democráticas en Venezuela aunque no habló de plazos.

Este encuentro ha sido el primero entre Trump y María Corina Machado y se produce después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Nicolás Maduro durante un ataque sorpresa en Venezuela, que resultó en la captura y traslado del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.