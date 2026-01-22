Liberan al yerno de Edmundo González Urrutia después de más de un año encerrado por el chavismo

Después de estar más de un año encarcelado, la narcodictadura de Venezuela ha liberado a Rafael Tudares Bracho, marido de Mariana González, la hija del presidente electo venezolano, Edmundo González. El pasado viernes, la hija del líder opositor pudo ver a su marido después de localizarlo en una cárcel tras 374 días sin conocer su paradero.

"Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada", ha dicho en redes sociales la hija de Edmundo González.

"Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho", ha añadido.

Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada. Ha sido una lucha estoica y muy dura… pic.twitter.com/WfJ1PWvsY5 — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) January 22, 2026

"Agradezco muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad, desde el 7 de enero de 2023. Especialmente, agradezco el apoyo al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hizo seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias", ha dicho la hija de Edmundo González Urrutia.

"Igualmente, todo mi agradecimiento a mi familia, incluso a mis hijos, y a los verdaderos amigos que nos apoyaron, humanamente, sin miedo y con muchos sacrificios, en toda la lucha. Gracias por tanto! Finalmente, un agradecimiento especial a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo. Siempre los llevaré en mi corazón y estarán presentes en mis oraciones", ha concluido Mariana González.