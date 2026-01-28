La petrolera estatal Pemex decidió frenar las exportaciones de petróleo a Cuba. En opinión de la periodista de investigación venezolana Maibort Petit, "Pemex no tomó esa decisión porque quisieran tomarla, sino porque están bajo presión". La también politóloga, en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio este miércoles, ha recordado que "el Gobierno de EEUU ha señalado que, después de Maduro, viene Cuba".

Petit, que tiene un canal en Youtube con más de 240.000 seguidores, considera que, después de "tumbarle el petróleo venezolano a Cuba, ya se sabe el nivel de crisis que existe en estos momentos", pero, "al sacarle el surtidor secundario, vamos a ver un colapso del sistema". "Sin petróleo, Cuba no puede mantenerse. El régimen no se puede mantener. Y creo que están usando la guerra psicológica y cortando los suministros. El secretario de Estado, Marco Rubio, conoce el modelo cubano porque es víctima del modelo cubano", ha añadido.

La periodista se esperaba la detención de Nicolás Maduro porque Trump ya había señalado que el dictador comunista, junto al Cártel de los Soles, "era una de las principales amenazas" para EEUU. Petit ha señalado que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, había manifestado que su país pretende "crear las condiciones y expulsar a todos estos actores dañinos", pero sin "cometer el error que se cometió en Irak". Ha sacado a colación el caso sirio, en el que Ahmed al-Sharaa "se va a quedar cinco años para tratar de organizar un gobierno bajo los criterios y auspicios de aliados, entre ellos, EEUU": "¿Puede ocurrir en Venezuela un modelo como Al-Sharaa? Esperemos que no".

Petit ha apuntado que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "es una mujer muy astuta, muy inteligente, capaz de hacer muchas cosas de manera silente, una de las más formadas. Se reúne con Xi Jinping, con Putin y se va a reunir con el presidente de EEUU". Ha dicho que EEUU no "extrae" a gerifaltes como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino, "pero no lo van a hacer para que no colapse el sistema". Sobre la celebración de unas elecciones libres, ha planteado los siguientes interrogantes: "¿Podemos confiar en el sistema, en las instituciones? No. ¿Podemos confiar en las fuerzas armadas? Parcialmente". "El mismo Marco Rubio lo ha planteado. Estoy de acuerdo con eso. En este momento, se tiene que crear una verdadera legitimidad, no una parte oscura en la que el sistema prohibió que María Corina se inscribiera, que Corina Yoris se inscribiera… Esas no son unas elecciones libres", ha agregado.

El juicio a Maduro

Con respecto al juicio a Maduro, ha recordado que, "en estos momentos, no hay fecha": "Se presentó, se leyeron los cargos en una audiencia ordinaria. No es extraño, porque nadie se declara culpable en una audiencia de arraigo". Sin embargo, "él fue un poco más allá: Maduro se declaró no culpable, se declaró presidente constitucional de la República de Venezuela, dijo que era un prisionero de guerra y que EEUU no tenía jurisdicción para juzgarlo porque fue secuestrado por una fuerza extranjera en su hogar. Todo eso tiene un peso".

Mientras tanto, Petit considera que en la cárcel "estará leyendo": "Me han dicho que está relajado. Cree que esto le puede ayudar. De hecho, ahora es más popular. En Nueva York tiene una base importante. La izquierda pega afiches de Free Maduro. Son los mismos movimientos organizados influenciados y pagados, obviamente, por el régimen venezolano, pero tienen a China como principal benefactor y a los cubanos, insertados en EEUU desde hace décadas".

La periodista ha insistido en que estamos ante un "tema geopolítico": "Si cambian las reglas del juego en EEUU, Maduro se puede beneficiar. Los enemigos de Trump quieren a Maduro fuera. No les conviene tenerlo allí. Desde Xi Jinping, pasando por Putin o cualquier diputado o político en EEUU".

Finalmente, se ha referido al "drama" de los pasaportes: "Hay venezolanos que dejaron de existir porque los chavistas, cuando nos declararon terroristas, decidieron borrarnos del sistema de identidad de Venezuela, que, de paso, lo maneja Cuba". Sin embargo, se ha mostrado esperanzada: "Va a cambiar. Hay una presión muy fuerte para ello". ¿Por las buenas? No, por una "amenaza existencial": "Si no cumplen con las exigencias, van a hacer compañía a Cilia Flores y a Nicolás Maduro".