Trump asegura que "Cuba caerá muy pronto"

"Está muy cerca del colapso", argumenta el presidente estadounidense —Donald Trump— cuando los periodistas le preguntan por el futuro de Cuba antes de un mitin en Iowa. "Caerá muy pronto", vaticina. "Obtenía el petróleo de Venezuela", recuerda, "ya no". Algo en lo que ha incidido este miércoles la periodista y politóloga venezolana Maibort Petit en el programa Es la mañana de Federico de esRadio. "Sin petróleo, Cuba no puede mantenerse".

🇺🇸🇨🇺 | AHORA — Donald Trump sobre Cuba: "Cuba fracasará muy pronto. Está muy cerca de fracasar". pic.twitter.com/pUdCrU8YHc — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 27, 2026

No es ningún secreto que el régimen comunista se sostenía gracias al envío diario de miles de barriles de crudo que Nicolás Maduro proporcionaba a la dictadura caribeña, a cambio —fundamentalmente— de médicos y seguridad para el líder chavista —como confirmó la muerte de decenas de cubanos que escoltaban al sátrápa venezolano cuando fue capturado por los Delta Force.

Con la detención de Maduro y la intervención estadounidense en la política venezolana, se acabaron los envíos de petróleo desde Venezuela. Y, como hemos sabido recientemente, también los de México. La petrolera estatal Pemex ha interrumpido las exportaciones de crudo a Cuba y la presidenta del país —Claudia Sheinbaum— ha defendido que es una decisión "soberana" de la compañía, aunque ella era partidaria de continuar "por razones humanitarias".

⚠️⚠️Cuba en colapso eléctrico... casi 2.000 MW de déficit, apagones durante todo el día y más del 60 % del país a oscuras. En varias provincias fallan las señales de radio y televisión... el sistema se desmorona sin solución real a corto plazo. pic.twitter.com/h24kLw569N — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) January 26, 2026

En cualquier caso, la realidad —en estos momentos— es que no llegará el cargamento de petróleo que salió de México con destino a la isla caribeña y que debía realizar su entrega a finales de enero. Este era el último salvavidas del que disponía el régimen cubano, que sufre la peor crisis energética de su historia desde hace unos días.

Trump avisó

"No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, ¡cero!", aseguró Donald Trump el pasado 11 de enero. "Les recomiendo firmemente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", advirtió a la dictadura.

"…NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡CERO! Les recomiendo firmemente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE." —Presidente Donald J. Trump pic.twitter.com/2SLlyp1rhF — USA en Español (@USAenEspanol) January 11, 2026

Aparentemente la dictadura cubana no estaba dispuesta a ceder ante "el mercenarismo, el chantaje o la coerción militar" de los Estados Unidos, en palabras de su canciller Bruno Rodríguez.

🇺🇸🇨🇺 | AHORA — Donald Trump sobre Cuba: "Estamos hablando con Cuba, y lo sabrán muy pronto... Uno de los grupos que quiero que se cuide son las personas que vinieron de Cuba y que fueron obligadas a irse, son grandes ciudadanos de los Estados Unidos". pic.twitter.com/3fSVQGexGr — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 12, 2026

Sin embargo, Trump dio a entender que hubo contactos con el régimen comunista. "Estamos hablando con Cuba y lo sabrán muy pronto", aseguró el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One.

Y conversación tuvo que haber porque Estados Unidos reculó y decidió dejar que llegara petróleo a Cuba. Pero se ve que no fue posible el acuerdo y ha movido los hilos para cumplir con su advertencia.

La reacción del régimen

El dictador Miguel Díaz-Canel no parece estar dispuesto a ceder: "la brutalidad de las amenazas contra Cuba no van a detenernos". Así lo ha manifestado a través de su cuenta en X, aprovechando la celebración del centenario del nacimiento de José Martí.

Las antorchas del Centenario de #Martí y las del Centenario de #Fidel dan calor y luz a la batalla por conquistar toda la justicia. La dureza de los tiempos y la brutalidad de las amenazas contra #Cuba no van a detenernos. Ese reto y nuestra juventud nos dan mucha fuerza. pic.twitter.com/xWgKz4nGvr — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 28, 2026

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez deja claro que están dispuestos a llegar a las armas si hiciera falta para "defender la Patria frente a cualquier amenaza o pretensión imperialista" al tiempo que asegura que los miles de cubanos que salieron en la "marcha de las antorchas" convocada en honor a Martí fue en realidad una respuesta al vaticinio de "caída" de Trump.

Trabajadores y estudiantes de @CubaMINREX e @ISRICuba reafirmaron en la Marcha de las Antorchas, el compromiso con las ideas de José Martí, la Generación del Centenario, Fidel y Raúl, de defender la Patria frente a cualquier amenaza o pretensión imperialista.#MartíVive… pic.twitter.com/jOP46rlmHm — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 28, 2026

Los cubanos necesitan soluciones

Entretanto, los cubanos siguen inundando las redes con las imágenes de lo que han supuesto para la isla estas seis décadas de dictadura y comunismo.

No cayó una bomb@, es el paso ineludible del tiempo bajo la dictadura y el comunismo.

Para más Un libro, dos ediciones: "La Habana 66 años después de la Dictadura y el Comunismo", disponible en Amazon en el enlace https://t.co/VASurSRvWy También en inglés "Havana 66 years after… pic.twitter.com/fdufll6TiA — Arq Julio Herrera (@arqjulioherrera) January 27, 2026

Y las organizaciones pro derechos humanos denuncian la terrible situación en la que se encuentra el pueblo mientras el régimen mira para otro lado.

La falta de recogida de desechos favorece la propagación de enfermedades en un contexto especialmente crítico: solo el 3 % de los cubanos logra adquirir medicamentos en las farmacias estatales, según datos del VIII Informe del OCDH. La combinación de entornos insalubres y… pic.twitter.com/dzDXG5KtFF — Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) January 27, 2026

La falta de energía de suma a la crisis alimentaria que arrastran desde hace décadas, al colapso del sistema sanitario y a la ausencia de recogida de basuras, con todo lo que ello conlleva, debido a que no hay gasolina para los camiones.