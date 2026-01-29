Diosdado Cabello amenaza a Venevisión por emitir las declaraciones de María Corina Machado

El canal privado Venevisión ha desafiado este miércoles a la censura del régimen chavista dando cobertura a la rueda de prensa que la opositora venezolana María Corina Machado ofreció después de su reunión con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Eran alrededor de las cinco de la tarde cuando el presentador de informativos Néstor Brito Landa daba un breve reporte sobre el encuentro mantenido en Washington, unos días después de que Donald Trump reconsiderara la posibilidad de "involucrarla de alguna manera" en el proceso de transición que está viviendo el país andino tras la captura del sátrapa Nicolás Maduro.

Se trataba de la primera vez en años que un canal venezolano se atrevía a dar voz a la oposición, animado por los aires de libertad que la intervención estadounidense les ha brindado. Emitieron un pequeño extracto en el que Machado anunciaba que "muy pronto estaré de vuelta en nuestro país".

🇻🇪 Venevisión, el principal medio de comunicación privado de Venezuela, transmitió por primera vez en más de 10 años unas declaraciones de María Corina Machado. Apareció 2 veces en sus avances informativos, rompiendo con más de 20 años de autocensura en el canal de la colina. pic.twitter.com/n6J30bou8Q — Rafael Santiago (@SantiagoRafa11) January 29, 2026

Algo que no ha sentado nada bien al ministro del Interior venezolano y uno de los hombres fuertes del chavismo, Diosdado Cabello, a la vista de su reacción. Apenas unas horas después ha arremetido duramente contra Machado y su equipo, al tiempo que ha lanzado una amenaza velada contra Venevisión por informar de su reunión con Rubio.

Insultos a Machado

"Usted no va", exclama. "A esta altura del partido, es evidente que María "La Chick-flada" Machado se ha convertido en esa carga incómoda que nadie quiere cargar dentro de la administración del presidente Trump", asegura. "Y, como ya ha ocurrido otras veces, intentarán vender el encuentro como una épica sublime, un supuesto espaldarazo histórico".

Diosdado Cabello, ya no infundes miedo. Los tiempos en que podías amenazar impunemente se acabaron.

Huir hacia adelante no es una buena idea.

No con Donald Trump .

No con un país y un pueblo decidido a estar en LIBERTAD. pic.twitter.com/TXYqOZbp6y — Dr.Wilfredo Bello (@DrWilfredoBello) January 29, 2026

"A María la chiflada Machado se le agotan las opciones y el margen de maniobra se le estrecha a velocidad de vértigo", ha afirmado Cabello. "Necesita con urgencia, casi desesperada, fabricar un hecho de conmoción internacional que le permita volver a la palestra, recobrar algo de relevancia y reclamar ese rol protagónico que solo existe en su propio relato", ha añadido.

La amenaza a Venevisión

"Sin estridencia mediática su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece". Escúchame, Venevisión, escucha ahí", ha insistido, "sin estridencia mediática su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece", ha aseverado —con actitud desafiante, mirando a cámara— en 'Con el mazo dando'. Un programa conducido por el propio Diosdado Cabello en el que —como su nombre indica— atiza a diestro y siniestro.

A mitad del espacio televisivo, el titular de Interior pasa a leer una "cartica", que atribuye a 'Patriota Vip' y que podemos encontrar en su página web bajo el título '¡No la quieren! Entérese de por qué María la Chik-Flada anda como alma en pena en Washington'. Lo curioso es que en la misiva no se hace referencia alguna a Venevisión.

La alusión a la desaparición del canal —por tanto— es pura y enteramente del presentador, Diosdado Cabello. El conductor, considerado una de las figuras claves del aparato represor del chavismo, mete la cuña sin pudor para lanzar el dardo contra la cadena privada. Tras leer la supuesta carta que le habría mandado el informador desde la capital estadounidense, proclama la manida consigna "en paz, nosotros venceremos".