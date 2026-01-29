"Enrique Santiago no aguantaría un mes viviendo en el comunismo cubano"

El último capítulo de La Radioteca está dedicado a los miles de cubanos a los que el régimen explota en condiciones de esclavitud. Son presos a los que la dictadura obliga a trabajar durante su cautiverio, pero también son médicos, enfermeros, ingenieros o deportistas.

Los españoles sabemos bien lo que es vivir un apagón total durante 24 horas. Ahora imaginen sufrir esta situación durante días o incluso semanas. Es lo que están padeciendo en estos momentos millones de cubanos, con apagones cada vez más frecuentes y prolongados, escasez de alimentos y medicinas, inflación desbocada y propagación de varias epidemias. Décadas de dictadura comunista han llevado al país al límite. Según el Observatorio de Derechos Sociales, casi el 90 por ciento de la población cubana vive ya en la pobreza extrema.

Estas terribles circunstancias son las que han llevado a La Radioteca a denunciar lo que lleva sucediendo en Cuba durante años, relatado en primera persona por los propios cubanos. Esclavos de manos negras y de batas blancas.

En pocos años, Cuba ha perdido un tercio de sus médicos y una quinta parte de su personal de enfermería. ¿Dónde están los profesionales sanitarios de los que tanto presumía el régimen castrista?

La respuesta la tienen en este nuevo episodio de La Radioteca: ganando para la dictadura unos cinco mil millones de dólares al año en las misiones médicas que el régimen envía a países como Venezuela o Qatar.

En este nuevo episodio descubrirán en qué condiciones trabajan estos doctores y enfermeros. Cómo se les coacciona y amenaza para abandonar el país y a su familia. Qué les ocurre si se niegan a participar en la misión o si deciden abandonarla antes de que finalice.

A pesar de esto, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista en España, ex secretario de Estado de Pedro Sánchez y diputado con la coalición liderada por Yolanda Díaz, dijo en el Congreso que todas estas personas eran "voluntarios" y que nadie les forzaba a nada.

Pero si son voluntarios, ¿por qué la dictadura considera desertor al que decide abandonar la misión en el exterior y huir a otro país? La Radioteca ha ofrecido la posibilidad a algunos de los sanitarios y deportistas que se rebelaron de contar su historia y, de paso, responder a las declaraciones que hizo el diputado comunista español, Enrique Santiago.

Ellos son los esclavos de batas blancas. Pero también existen los de manos negras. Y especialmente reveladora es la respuesta que le da al líder del PCE Andy, un preso cubano que se negó a ser enviado a un campo de trabajo forzoso del tabaco. Sufrió once traslados y pasó dos años en aislamiento durante sus cuatro años de condena.

Si quieren escuchar la historia de estas personas y la respuesta que dan a quienes justifican las siniestras prácticas laborales de la dictadura, no se pueden perder el último capítulo de La Radioteca. Las vidas de los esclavos importan… aunque sean cubanos.