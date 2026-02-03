Trump insiste en que negocia con la dictadura de Cuba: "Estamos cerca de lograrlo"

Desde que Donald Trump ordenó la operación de captura al dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, hace exactamente un mes, las relaciones entre EEUU y la región ha cambiado sustancialmente. Se ha pasado de una relación muy tensa y casi prebélica entre Washington y Caracas, a un acercamiento imposible de imaginar entre ambos gobiernos, con palabras incluso amable del presidente de EEUU hacia la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Encaminado ya el camino con Venezuela, la Casa Blanca se concentra ahora en Cuba, la eterna dictadura que tuvo tanta influencia en los desastrosos gobiernos de Hugo Chávez y Maduro. Más allá de lo que se cree que existe entre Washington y La Habana,

Trump insistió este lunes en que su administración mantiene negociaciones con la dictadura cubana para poner fin al embargo de petróleo sobre la isla y que cree que se está "cerca" de lograr un acuerdo que permita a los cubanos en EEUU visitar de nuevo su país.

🔴 Trump lanzó un nuevo mensaje sobre Cuba: dijo que la isla "no recibe dinero de Venezuela" y aseguró que México dejará de enviarles petróleo. Afirmó que Estados Unidos está negociando directamente con líderes cubanos para llegar a un acuerdo.

En un encuentro con la prensa en el Despacho Oval, dijo que "muchos quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento". Además, subrayó nuevamente la dura situación económica que atraviesa el país debido al embargo de petróleo a la isla: "Es una nación fallida, no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación en bancarrota".

También apuntó que "me gustaría ayudar a los cubanos que están aquí. Como saben, tenemos muchas personas que vinieron de Cuba, que fueron expulsadas de Cuba, que huyeron de Cuba. Llegaron en balsas. Cruzaron aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo lograron. Y eso fue hace muchos años. Muchos quisieran regresar".