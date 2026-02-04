Los intocables del régimen cubano en la negociación con Estados Unidos

El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, ha sido el encargado de confirmar la existencia de conversaciones con la administración estadounidense. Lo ha hecho durante una entrevista concedida a la agencia Associated Press en la que ha explicado que "sí ha habido un intercambio de mensajes" con Washington, aunque no considera que sea "una mesa de diálogo".

Fernández de Cossío no ha querido darle la categoría de negociación a esos contactos, aunque ha señalado que Cuba está dispuesta a "tener un diálogo que pueda conducir a una negociación". El régimen cubano tira de retórica para marcar el ritmo y atar bien sus intocables, ante las prisas del presidente estadounidense. Donald Trump ya decía este lunes que veía "muy cerca" la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

La dictadura cubana estaría poniendo sus condiciones. La Constitución, el sistema económico y el modelo de gobierno socialista —ha dicho su vicecanciller— "no están encima de la mesa". Cuba busca una "coexistencia respetuosa y seria" con Estados Unidos, ha aseverado Fernández de Cossío. El régimen comunista no está dispuesto a discutir con la potencia capitalista su modelo político y que la élite castrista quede fuera de juego tras el 'partido'.

La Constitución, la línea roja

Cabe recordar que la Constitución cubana, aprobada en 2019, define al país como un Estado socialista de derecho y justicia social. En su Artículo 4, recoge que "la defensa de la patria socialista es el mayor honor y el deber supremo de cada cubano", que "la traición a la patria es el más grave de los crímenes" y que "el sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable".

El Artículo 5, por su parte, establece que el Partido Comunista de Cuba (PCC) "único, martiano, fidelista, marxista y leninista" es "la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado". Y, por ende, es quien "organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista", así como quien "trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos".

Ofrece cooperación técnica

Algo que difícilmente aceptará Trump, que ha repetido en diversas ocasiones que Cuba es "una nación fallida" y "se acabó el tiempo del comunismo". En cualquier caso, la intervención del vicecanciller no ha hecho más que reforzar el mensaje que el ministerio de Relaciones Exteriores (MinRex) lanzó al emitir una declaración en la que aseguraba que "no representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos".

"Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones", señalaba el texto del MinRex. La declaración "propone renovar la cooperación técnica con los Estados Unidos en áreas que incluyen la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros". Pero, ¿será suficiente para Trump?