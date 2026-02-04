Trump impone sus condiciones a Petro: eliminación del narcotráfico y elecciones libres en Colombia

El encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump en Washington podría no haber sido tan azucarado como los mandatarios colombiano y estadounidense nos han hecho creer. Se han abordado cuestiones serias, como la lucha contra el narcotráfico y la estabilidad de Venezuela, y también se han puesto condiciones, las que el presidente latinoamericano tiene que cumplir si quiere salir de la 'lista Clinton' —en la que aparecen personas y empresas vinculadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo—.

Según la información ofrecida en exclusiva por la emisora colombiana Blu Radio —que cita fuentes cercanas a la Casa Blanca—, uno de los temas clave que se ha tratado en la reunión es "la salida" de Petro de esa lista, que fue creada por Bill Clinton en 1995 para combatir actividades ilícitas a nivel global. Estados Unidos le ha trasladado a su invitado que "evaluará la posibilidad de sacarlo de esa temida lista una vez se desarrollen las elecciones presidenciales" de Colombia y el resultado sea satisfactorio para la administración Trump.

#ExclusivoBlu EE. UU. evalúa la posibilidad de sacar a Petro de la lista Clinton; estas serían las condiciones #LoMásBlu #RecapBlu pic.twitter.com/HqFylpmdSv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 4, 2026

La Casa Blanca le habría advertido a Petro que tiene la lupa puesta en estas elecciones, que tendrán lugar entre mayo y junio. Y que las "seguirá de cerca". La presentadora de informativos Sylvia Patiño de Blu Radio ha detallado que Trump le ha pedido de forma expresa al presidente colombiano "que garantice elecciones libres, que evite la participación de funcionarios públicos en política y que asegure la neutralidad del Gobierno en todo este proceso electoral". De ello dependerá por tanto la decisión de sacarle o no de la lista Clinton.

I was honored to join President Trump, Vice President JD Vance, and Secretary of State Marco Rubio in the Oval Office today. President Trump pledged to be a peacemaker and a unifier when he took office just over one year ago. He has delivered, and continues to deliver, on that… pic.twitter.com/Uj8uXlOTfq — Bernie Moreno (@berniemoreno) February 3, 2026

Un nuevo camino, "diferente"

Tras la reunión, ambos mandatarios se han mostrado satisfechos. Aparentemente, se han sentado las bases para el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales. "Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto. Y nos llevamos muy bien", ha señalado Trump. No obstante, también ha indicado que están "trabajando en algunas otras cosas, incluidas las sanciones".

President Trump on discussing counter-narcotic efforts with Colombian President Petro: "We’re working on that, we’re working on some other things, too, including sanctions. And we had a very good meeting." pic.twitter.com/Jbl3K1Txgz — Department of State (@StateDept) February 3, 2026

Petro sabe que Estados Unidos estará vigilante. Pero le da la oportunidad de reconducir la situación. De iniciar "un camino diferente", en palabras de Petro. Trump parece haber enterrado el hacha de guerra. La demostración de fuerza la hizo con el sátrapa Nicolás Maduro capturándole en tan sólo unos minutos cuando descansaba en la fortaleza de Fuerte Tiuna, en Venezuela. Los dictadores de Latinoamérica ya saben quién manda. Al régimen cubano lo tiene entre las cuerdas, obligado a sentarse a negociar ante la asfixiante crisis económica y energética.

Por la libertad y contra la coca

En Colombia la situación se puede resolver sin una intervención directa de Estados Unidos, con la celebración de unas elecciones en las que el pueblo sea libre para elegir a sus próximos gobernantes. Petro parece estar dispuesto, según sus declaraciones posteriores al encuentro sobre dar prioridad a la defensa de "la vida y la libertad". "De eso ha ido la reunión", ha exclamado. En ese contexto, ha explicado, abordaron "cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia y "cuál es el papel de Estados Unidos allí".

El Jefe de Estado, @PetroGustavo, mencionó que la conversación con el presidente Donald Trump incluyó la reactivación de Venezuela como parte de un pacto por la vida y la libertad, planteado desde la cooperación regional y no desde la condena, resaltando el papel de Colombia en… pic.twitter.com/vc2Ksdgeqy — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 3, 2026

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, desde el perfil en X de la Presidencia de Colombia destacan que Petro se presentó ante Trump "como un aliado estratégico". Aseguran que "su visita oficial permitió evidenciar la eficacia de la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca". El mandatario colombiano le habría mostrado al estadounidense un video en el que "los campesinos arrancan de raíz la mata de coca". "Mi Gobierno es el que más toneladas de coca ha incautado a lo largo de la historia", según Petro.