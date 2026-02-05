Julio Borges denuncia la "peor cara" de Zapatero: presionó para legitimar a Maduro "por las buenas o por las malas"

Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y exiliado en España, ha advertido de los riesgos que afronta su país tras la salida de Nicolás Maduro del poder y ha acusado directamente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de actuar como "gestor de los intereses de la dictadura".

En una entrevista concedida al programa esNoticia de esRadio, Borges ha asegurado que el nuevo escenario abierto en Venezuela ofrece una oportunidad histórica, pero también encierra amenazas muy concretas. "Estamos mucho mejor que antes del 3 de enero", ha afirmado, aunque ha subrayado que ahora los venezolanos deben vigilar "dos peligros": "El primero, que se recicle el madurismo sin Maduro, que se maquille, que ellos quieran presentarse hoy como parte de la solución y no como el problema que ha sido durante todos estos años. Ese es un primer problema, y el segundo es que dentro de la jerarquía, donde se está dando una prioridad al tema petrolero y el tema económico, se pierda foco con el tema democrático".

Dos riesgos para la transición

Borges ha insistido en que la prioridad debe ser "empujar con mucha fuerza" para evitar ambos escenarios y lograr "un proceso de devolverle la República, la democracia a todos los venezolanos". A su juicio, el régimen ha intentado ahora presentarse como parte de la solución y no como el problema que ha sido durante todos estos años.

El dirigente opositor también ha explicado los motivos de su exilio en España, tras abandonar Colombia. "Cuando ganó Petro sentí que no había seguridad. Diferentes países me dijeron que no estaba seguro con Petro gobernando en Colombia y tomé la decisión de venir a España. Tengo familia. Mis padres, abuelos son españoles y por eso ha sido una opción natural para mí".

Presiones en la negociación de 2018

Borges ha relatado cómo, siendo presidente del Parlamento venezolano, ha participado en el proceso de negociación celebrado en República Dominicana en 2018 para intentar forzar elecciones presidenciales limpias. Según ha explicado, se ha negado a firmar un acuerdo que habría legitimado a Maduro: "Yo me negué a firmar ese acuerdo. Maduro se deslegitimó en su presidencial. Después fue desconocido por la comunidad internacional".

Desde ese momento, ha afirmado, ha comenzado su persecución: "Yo no pude volver a Venezuela. Se me quitó luego mi casa en Venezuela. La tiene ahorita la dictadura. Me abrieron diferentes recursos penales. Tengo cinco órdenes de detención en Venezuela".

En ese contexto ha situado el papel de Zapatero, a quien ha acusado de haber actuado siempre a favor del régimen: "Se vende como una figura internacional con liderazgo dentro del progresismo, pero termina siendo una especie de lobista, una especie de abogado, una especie de gestor de los intereses de Maduro, tratando de mostrarse como si fuera una persona imparcial frente a la dictadura".

Borges ha sido especialmente contundente al describir aquellas jornadas de negociación: "La presión para que se firmara un mal acuerdo, un acuerdo que hubiera sido un desastre para el país, fue total y allí el protagonista fue Zapatero". Y ha añadido: "Tuvo todo tipo de presiones contra mí y contra la delegación para que se firmara por las buenas o por las malas".

"No hemos visto su peor cara"

El exdirigente venezolano incluso ha relatado amenazas directas. "Lo que repetían era que no hemos visto su peor cara y lo que podía pasarme cuando volviera a Venezuela si no firmaba, y por eso tomé la decisión de exiliarme", ha explicado.

Según Borges, Zapatero ha prometido abandonar la mediación si no se garantizaban elecciones limpias y derechos políticos básicos, pero ha acabado defendiendo el acuerdo "a cualquier precio", pese a que la oposición ha terminado con "muchos menos derechos".

También ha desmontado el supuesto papel del expresidente español en la liberación de presos políticos. Ha recordadoque, tras algunas excarcelaciones, el régimen ha agradecido públicamente a Zapatero su mediación: "Es simplemente un papel como de jarrón chino para mostrar que él tiene algún tipo de incidencia en todo esto y no es verdad y nunca ha sido verdad".

Acusaciones de lobby y corrupción

Borges ha ido más allá al apuntar a posibles intereses económicos. Ha asegurado que Zapatero no solo ha actuado en Venezuela, sino en otros países gobernados por la izquierda, presentándose como estadista cuando en realidad ha ejercido de intermediario de negocios: "Al final es un gestor de negocios, de intereses, de lobbys, de unir países con países y con gobiernos progresistas".

Sobre el caso venezolano, ha afirmado que existen indicios de vínculos con tramas de corrupción relacionadas con el petróleo: "La información que ha trascendido de la misma petrolera venezolana es que se coloca el petróleo para los mercados negros y se dan cuotas de petróleo a los amigos del régimen. En esas cuotas, en diferentes oportunidades, compañías relacionadas con el señor Aldama y con la gente entramada alrededor de él, ligados también a la corrupción, tenían que ver con Zapatero".

En su diagnóstico final, Borges ha concluido que el expresidente español "se convierte al final en un lobista y no en una figura que quiera buscar el bienestar o la democracia en el país", y ha reclamado que algún día se conozca "todo lo que ha hecho en Venezuela, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico".