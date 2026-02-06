Zapatero vuelve a Caracas para apuntalar el teatro chavista de Delcy Rodríguez

José Luis Rodríguez Zapatero ya está en Caracas. El expresidente del Gobierno ha aterrizado en la capital venezolana para reunirse con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del régimen precisamente cuando el chavismo acelera su "ley de amnistía" y busca lavar su imagen tras años de represión, fraude electoral y presos políticos.

Zapatero repite una escena habitual en sus viajes a Venezuela con recepción en el Palacio de Miraflores, según ha avanzado El Mundo. Además, la Embajada de España ha preparado encuentros con dirigentes no chavistas como Henrique Capriles o Enrique Márquez, excandidato presidencial que acaba de salir de las cárceles del régimen tras más de un año detenido.

El contexto no es casual. El Parlamento venezolano, dominado por el chavismo, ha dado esta semana el primer paso para aprobar una llamada "ley de amnistía para la convivencia democrática", impulsada por Delcy Rodríguez y aprobada por unanimidad en su primer debate. La norma excluiría delitos graves como crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos o narcotráfico, y llega tras un proceso de excarcelaciones para 383 presos políticos desde enero, aunque aún quedarían casi 700 encarcelados según Foro Penal.

Para el régimen, la presencia de Zapatero es un aval político de primer nivel. No es la primera vez. El expresidente socialista ha ejercido durante años como blanqueador internacional del chavismo, legitimando procesos controlados y diálogos a medida o incluso presionando a la oposición, según han denunciado en esRadio Julio Borges, el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y exiliado en España.

Zapatero ha permanecido alejado del foco mediático para evitar dar explicaciones sobre las últimas informaciones relativas a los pagos que percibió, al menos 450.000 euros, del asesor de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, en concepto de "consultorías globales" durante un periodo de seis años a través de la sociedad Análisis Relevantes.

Con respecto a la "ley de Amnistía", los diputados opositores han propuesto que el texto establezca garantías para que los presos políticos que sean liberados puedan reincorporarse a la vida pública sin miedo a "represalias". Mientras tanto, partidos históricos como Acción Democrática intentan reorganizarse tras meses de persecución y exilio.