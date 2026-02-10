Buenas noticias para los creadores del '4tico', detenidos por criticar la dictadura cubana

El Tribunal Provincial Popular de Holguín ha admitido este lunes el recurso de habeas corpus presentado por Yanet Rodríguez Sánchez a favor de Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, los dos creadores de contenido cubanos que fueron detenidos el pasado 6 de febrero por la publicación de videos en los que explican la realidad de Cuba y denuncian abiertamente las tropelías del régimen comunista que ha llevado al país hasta el colapso.

Según la providencia a la que ha tenido acceso la ONG Ciudadanía y Libertad —firmada por el presidente de la Sala Primera de lo Penal, Marcos Michel Betancourt Leyva—, el tribunal ha pedido a la Fiscalía Provincial de Holguín que se pronuncie de manera inmediata sobre la legalidad de la detención, las causas imputadas y las condiciones en que se encuentran ambos jóvenes, conocidos por ser los fundadores de un proyecto audiovisual llamado 'El 4tico (El Cuartico)'.

📢Tribunal de Holguín admite habeas corpus por la detención de Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina El Tribunal Provincial Popular de Holguín admitió este 9 de febrero el recurso de habeas corpus presentado por Yanet Rodríguez Sánchez a favor de los jóvenes Kamil Zayas… pic.twitter.com/0BRRzQijwR — Ciudadanía y Libertad (@CiudadaniayL) February 9, 2026

El juez Betancourt reconoce en su escrito que han sido procesados con "una denuncia sin especificar número, de la Unidad Provincial de Operaciones Policiales" y "sin que hasta el momento se conozcan los motivos de la detención, el delito y hechos imputados". Y también que la detención habría sido ejecutada "sin cumplir las formalidades y requisitos establecidos en la ley y la Constitución de la República".

Recomienda su liberación

Esto, explica el magistrado, "viola los más elementales derechos" de los arrestados "por lo que interesa la inmediata libertad" de ambos. El magistrado ha fijado una nueva audiencia para el 12 de febrero a las nueve de la mañana (hora local) en la sede del tribunal, donde deberán presentarse los expedientes e informes correspondientes.

"La admisión del habeas corpus obliga ahora a la Fiscalía y a la Instrucción Penal a explicar oficialmente por qué están detenidos Kamil y Ernesto, bajo qué cargos y en qué condiciones", explica la ONG a través de la red social X. "Un paso clave para documentar posibles irregularidades en el procedimiento y abrir una vía de control judicial frente a una detención que, hasta ahora, se ha mantenido en la opacidad".

¿Qué es 'El 4tico'?

"El cuartico es un espacio disidente dentro de Cuba", así es como lo definen sus creadores. Dos jóvenes cubanos —Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina— que decidieron mostrar cómo es la realidad en la que vive el pueblo cubano a través de plataformas en internet —como Facebook, YouTube e Instagram— en las que a día de hoy acumulan decenas de miles de seguidores.

La idea inicial era no entrar en cuestiones políticas —han explicado ellos mismos en distintas entrevistas—, pero no fue posible porque todo en Cuba está influido por la ideología política. Sabían que eso les podía llevar a prisión. De hecho, dejaron un mensaje de despedida para cuando llegara ese momento.

"Si están viendo o leyendo esto, es porque finalmente encontraron la manera de trancarme, de intentar ponerme la mordaza temporal", eran las palabras de Kamil. Los agentes que llegaron a su casa al amanecer se llevaron todo lo que encontraron para acabar con sus videos de denuncia (teléfonos, ordenadores, cámaras, etc).

Campaña de apoyo

Con lo que el régimen no contaba es con la campaña espontánea de apoyo a los detenidos y al proyecto del 'cuartico', que —bajo las etiquetas #FreeEl4tico y #LibertadParaErnestoYKamil—está dando difusión a clips publicados previamente tanto por ellos como por sus colaboradores.

"MAKE CUBA GREAT AGAIN" no es solo una consigna: es la aspiración de cada Cubano, Libertad, Verdad y Justicia. El grupo Out_Of_The_Box_Cuba alza su voz en las redes sociales por los jóvenes del proyecto El 4Tico, secuestrados por la dictadura castrista el pasado viernes, en un… pic.twitter.com/9HVaq4lAy9 — La Tijera News (@echezabaljd71) February 8, 2026

Entre las personalidades que han pedido la liberación de los fundadores del '4tico' se encuentra el congresista estadounidense por Florida Carlos A. Giménez, quien se vio obligado a huir de Cuba cuando era un niño, con la llegada al poder de Fidel Castro.

🚨#SOSCuba Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos la libertad inmediata para los jóvenes Kamil Zayas y Ernesto Medina injustamente detenidos dentro de la isla. #FreeEl4tico 🇺🇸🤝🇨🇺 pic.twitter.com/Vxr4CneljM — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 9, 2026

La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha publicado un post en el que se pregunta si "todos los jóvenes que busquen un futuro mejor van a ser encarcelados". En la misma línea se han manifestado distintas ONG's pro derechos humanos, que han denunciado el carácter arbitrario de sus detenciones.