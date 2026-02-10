La dictadura cubana se queda sola: Nicaragua y Guatemala también le cierran el grifo

"Cuba no está sola", insistía en destacar el dictador Miguel Díaz-Canel en la comparecencia del pasado jueves para anunciar la puesta en marcha de una serie de medidas que serían necesarias para enfrentar lo que denominó como "bloqueo energético", en referencia a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla caribeña. Aunque cabe recordar que los apagones y la carestía de combustibles son muy anteriores a la orden ejecutiva de Donald Trump.

Según el mandatario comunista, son muchas las naciones que le han expresado su apoyo. Pero lo cierto es que a la hora de la verdad todas se están posicionando en función de sus propios intereses. Así México le comunicó al régimen cubano que no le facilitaría crudo sin la autorización de Estados Unidos. Y ahora lo hemos visto en el reciente desmarque de Guatemala y Nicaragua. El primero ha decidido poner fin a las brigadas médicas que recibía de la isla caribeña y el segundo ha eliminado el libre visado para los cubanos.

No más médicos cubanos

El régimen cubano no podrá seguir explotando a sus médicos en Guatemala. El Gobierno de César Bernardo Arévalo de León ha comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla caribeña, país con el que mantiene relaciones diplomáticas desde 1902, su decisión de no renovar un acuerdo que actualizaron en 2024 y debía estar vigente hasta 2027.

Según informa el medio Prensa Libre —al que la cancillería guatemalteca ha confirmado el envío de la comunicación al MinRex cubano—, Guatemala acabará de forma progresiva con el Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud alcanzado con Cuba, cuyo origen se remonta a 1998. Los primeros médicos cubanos llegaron tras el paso del huracán Mitch.

A partir de ahora, a medida que los acuerdos con los brigadistas concluyan no se renovarán y los sanitarios regresarán a Cuba, lo que supone una merma en los ingresos del régimen comunista, que se queda con buena parte de lo que se paga por los médicos —así como de otros profesionales que envía de "misión de internacionalización"— que trabajan en el exterior.

Se cierra la válvula de escape

La dictadura de Daniel Ortega ha revocado el libre visado que permitía a los cubanos llegar a Estados Unidos cruzando a través de Nicaragua. Una vía de escape que beneficiaba a la dictadura cubana porque aligeraba la presión en las calles. Muchos de los desencantados con la revolución o el sistema comunista abandonaban la isla, por lo tanto no estaban en territorio cubano protestando o pensando en poner en marcha movilizaciones.

La Disposición, a la que habría tenido acceso Despacho 505, habría sido emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior y girada con carácter de urgencia a última hora del sábado, para que —a partir de este domingo, 8 de febrero— los ciudadanos cubanos con pasaporte ordinario pasasen de la categoría migratoria "A" —exenta de visa— a la "C" —visa consultada, aunque sin costo—.

⚠️⚠️#Ahora. Nicaragua detalla el trámite de visa para cubanos. El Ministerio del Interior de #Nicaragua informó que los cubanos con pasaporte ordinario deberán solicitar visa consultada… un trámite que gestionarán por correo electrónico y que no tendrá costo para los cubanos. pic.twitter.com/VMzvbfAMXt — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) February 9, 2026

El documento alega que Nicaragua es soberano para establecer las categorías migratorias de visa para el ingreso de ciudadanos de otras nacionalidades, así como "regular su ingreso, regreso y permanencia en territorio nacional". La decisión responde a las "medidas verificables" que Estados Unidos viene solicitando al régimen del dictador Ortega con el objetivo de restaurar la democracia y contener la inmigración irregular que le llega desde el Caribe.

Se calcula que el éxodo de cubanos en los últimos años es el mayor de su historia, superando a los 125.000 que salieron por el Puerto del Mariel en 1980. El cierre de esta puerta de entrada a Estados Unidos, junto al desplante de países como Guatemala, ponen al régimen cubano —que el jueves anunciaba nuevas medidas de "sacrificio" para su población y ve cómo se marchan las empresas extranjeras— en una situación límite.