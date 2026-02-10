La oposición democrática de Venezuela, indignada con la visita de Zapatero: "Es el facilitador del Régimen"

La verdadera oposición democrática venezolana se encuentra indignada con la visita de urgencia que ha realizado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela, ya que lo consideran "el facilitador del Régimen" a nivel internacional y un blanqueador de la dictadora Delcy Rodríguez.

Zapatero ha viajado hasta Caracas para reunirse con la dirigente chavista con el objetivo, según ha dicho, de apoyar la amnistía a los presos políticos. En declaraciones a los medios de comunicación desde la capital venezolana, el exlíder socialista ha espetado que habla "casi diariamente" con la sucesora del dictador Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos.

"La nueva visita de José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela no genera confianza alguna en amplios sectores de la oposición democrática ni en buena parte del pueblo venezolano", ha explicado en declaraciones a Libertad Digital Jenny Salazar, Coordinadora Política de Voluntad Popular Vargas.

Así, ha recordado que "durante años, el rol de Zapatero ha sido percibido no como el de un mediador imparcial, sino como el de un facilitador que ha servido para lavar la imagen internacional del régimen"; por lo que no es de recibo que ahora se le presente como una persona que trabaja en favor de la democracia. De hecho, Salazar apunta a que sus gestiones en el país caribeño han sido favorables a Maduro y que "nunca se tradujeron en avances reales para los venezolanos": "No hubo elecciones libres, no se respetaron los acuerdos firmados y la represión nunca cesó".

Por todo ello, la dirigente de la oposición venezolana que lidera María Corina Machado ha tildado las conversaciones de Zapatero con el Régimen chavista de "burla" para los venezolanos y el resto de la comunidad internacional.

Además, ha criticado que el expresidente socialista quiera disfrazar este encuentro con Delcy Rodríguez programando varias reuniones con una supuesta oposición democrática, que no es otra cosa que un grupo "funcional a los intereses del poder". Mientras tanto, Zapatero no ha querido reunirse con el equipo de María Corina Machado y los familiares y compañeros de dirigentes hoy encarcelados, como Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano y Perkins Rocha, entre muchos otros.

En este contexto, Salazar ha señalado que existen numerosas desapariciones sin resolver y todavía quedan más de 700 presos políticos, que se encuentran en unas condiciones lamentables: "Están perdiendo peso por hambre, no reciben alimentación del Estado y la paquetería que llega cada 15 días apenas alcanza para cuatro días, sin posibilidad de refrigerar los alimentos".

"Si Zapatero realmente quisiera hacer algo por los venezolanos, debería asumir una posición clara y ayudar a impulsar un proceso real de transición que conduzca a elecciones libres y verificables, elecciones que ya fueron robadas con su silencio y complacencia en el pasado", ha sentenciado la dirigente opositora a este diario antes de subrayar "la desconfianza" que las fuerzas democráticas venezolanas tienen para con Zapatero: "La experiencia nos obliga a dudar".