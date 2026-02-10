Más desastre en Cuba: la dictadura, obligada a reubicar a turistas en otros hoteles

Las consecuencias de la captura de Nicolás Maduro y las repercusiones que ha generado en la región han sido evidentes. Uno de los países que más sufren esa nueva situación es Cuba, acostumbrado a las donaciones del chavismo y con un régimen incapaz de salir al paso de grave crisis energética. Por esa razón, gran parte de la isla se mantiene sin electricidad, con lo que eso significa para la ya deprimida industria y la conservación de alimentos para la población.

La crisis se extiende al turismo que en 2025 registró sus peores cifras desde 2002. Este sector ya ha sufrido las consecuencias con el aviso de la Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a través de una serie de nueve avisos para misiones aéreas (NOTAM) de que no habrá combustible Jet A1 disponible entre los martes 10 de febrero y 10 de marzo en los nueve principales aeropuertos internacionales de Cuba: los de La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Manzanillo de Cuba.

Esta situación ha obligado a Air Canada, la principal línea aérea de Canadá, a suspender de forma inmediata sus servicios a Cuba por la falta de combustible. La compañía aérea dijo en un comunicado que en los próximos días enviará aviones vacíos hacia Cuba "para recoger a los aproximadamente 3.000 clientes" que se encuentran en la isla y que necesitan regresar a Canadá.

Sin embargo, esto no es lo único que provocará un desastre en el turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la dictadura. Un comunicado de la Asociación de Turoperadores de Rusia (ATOR, por sus siglas en ruso), señaló que los hoteles Resonance Cayo Santa María, Resonance Blu Santa Lucía y Domina Varadero dejaron de prestar servicio. Eso además de la noticia que apunta a que los hoteles de baja ocupación han cerrado temporalmente y sus huéspedes han sido reubicados en otros establecimientos, generalmente de categorías superiores.

Esto se extiende también a la cadena española Meliá que ha reducido su disponibilidad hotelera ajustándola a los actuales niveles de ocupación, según anunciaron fuentes de la empresa a la Agencia EFE y que se basan "estrictamente en los niveles de ocupación" con el objetivo de optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes.