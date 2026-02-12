Del sabotaje al intento de asesinato: Gustavo Petro, ¿obsesionado con un complot contra él?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha destituido al general de la Policía Edwin Masleider Urrego, a quien acusa de haber intentado poner "sustancias psicoactivas" en uno de sus vehículos oficiales para —supuestamente— sabotear su reunión del pasado 3 de febrero con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington. Un encuentro en el que el compromiso del mandatario hispanoamericano contra el narcotráfico fue clave.

Petro cree —o eso dice, algunos le acusan de estar haciendo ya campaña— que hay un complot en marcha contra él, que "alguien le dio la orden" a ese oficial para "evitar" que acudiera a su cita en la Casa Blanca. Llama la atención que, sin embargo, se le haya retirado mediante un "llamamiento a calificar servicios". Una figura discrecional contemplada en la ley colombiana permite la salida de los oficiales sin pérdida del grado y con derecho a pensión.

La destitución, ¿una vendetta?

Este mismo general está relacionado con el supuesto allanamiento ilegal de la casa del titular de la cartera de Interior, Armando Benedetti, en noviembre de 2025. Una acción realizada en el marco de un operativo por corrupción contra el ministro. En cualquier caso, tanto Petro como su colega aseguran que esto nada tiene que ver con la retirada del mando policial.

La decisión de destituirle se habría tomado tras recibir informes de Inteligencia que probarían que había urdido un plan para introducir droga en la caravana presidencial. Benedetti ha instado al general a ser valiente y aceptar su responsabilidad. "A usted le sacaron por un entrampamiento que quería hacer", le ha espetado el ministro.

Urrego, por su parte, ha afirmado ante los medios que ni siquiera había recibido una notificación formal de que se hubiera abierto una investigación en su contra. "Soy completamente inocente", ha asegurado. Tanto es así que se ha ofrecido a someterse "a cualquier prueba técnica" que precisen, incluida la del polígrafo.

¿Intentan matar a Petro?

No es la primera vez que Petro habla de complot esta semana. El pasado martes aseguró que no había podido cumplir con su agenda en los dos últimos días porque estaba "escapando de que me maten". Según él, había un plan para atentar contra él y su familia. Pero el presidente colombiano hizo "lo que sé hacer". Y sorteó la muerte.

🚨 #ÚltimaHora | El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en un helicóptero. El mandatario colombiano sostuvo que la noche del lunes no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba, debido a que "temía" que… pic.twitter.com/u3hJmuPbjb — Globovisión (@globovision) February 10, 2026

Petro explicó que la noche anterior a su comparecencia estuvo durante dos horas volando en círculos con su helicóptero donde tenía que aterrizar pero no lo pudo hacer porque "las luces nunca se encendieron". Por la mañana, tampoco pudo llegar a destino porque había recibido la información de que "iban a disparar" a la aeronave en el que viajaba junto a sus hijos.

¿Una conspiración para derrocarle?

El presidente colombiano no ofreció sobre quiénes estarían detrás del presunto atentado, pero sí relacionó los hechos con el intento de "ponerle sustancia psicoactivas en el carro" por parte de un general —cuya identidad no reveló en ese momento— que tenía "una misión extraña" para "destruir la reunión con Trump".

Así es como conocimos la acción que habría llevado a la destitución de Urrego y que —según Petro— puso "en situación de alarma" al presidente colombiano. Petro asegura que la confabulación viene de largo. Incluso mencionó que a finales del año pasado intentaron meter a su hijo Nicolás en la cárcel por este motivo.

La fiscalía solicitó enviar al primogénito de Petro a prisión por presunta corrupción y apropiación indebida cuando era diputado. En cualquier caso, él afirma que el objetivo es eliminarle como contrincante político, especialmente ahora que se ha comprometido a acabar con el narcotráfico.