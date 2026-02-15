Una nueva generación de influencers desafía a la dictadura desde dentro de Cuba: "No nos callarán"

La denostada profesión de influencer adquiere otra dimensión si el país donde se ejerce es Cuba, donde no les pagan ni reciben invitaciones para los mejores restaurantes por sus publicaciones. Allí la libertad de expresión está penada con la cárcel. Este viernes hemos conocido que el joven Ankeilys Guerra Fis, detenido el pasado 14 de enero por pedir un cambio de régimen en la isla a través de las redes sociales, ha sido enviado a la prisión tras pasar varias semanas recluido en el centro de interrogatorios de la Seguridad del Estado de La Habana, muy probablemente recibiendo todo tipo de torturas.

"No soy la representación de todos los cubanos, pero sí digo lo que muchos querrían decir", decía Guerra —de 23 años— en su video. "Ya tumbaste una dictadura, pero ahora falta esta", señalaba dirigiéndose al presidente estadounidense Donald Trump, "por lo que más tú quieras, no te imaginas cuánta añoranza tengo en que esto llegue a su fin". "¿Cuántos más van a seguir sufriendo, cuántos más van a seguir muriendo y cuántos más van a seguir cayendo presos por no estar de acuerdo o pensar de forma diferente? ¿Cuánto tiempo más va a seguir pasando que Cuba siga en la miseria más profunda y sigamos pasando hambre?", se preguntaba.

Este jueves, la Fiscalía Provincial de Holguín confirmaba la prisión provisional para Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas —los creadores del proyecto audiovisual ‘El 4tico’, que definen como un espacio disidente dentro de Cuba"—, a quienes acusa de "propaganda contra el orden constitucional" e "instigación a delinquir". Todo por mostrar en sus videos las dificultades con las que tienen que lidiar los cubanos, criticar abiertamente el modelo socialista y cuestionar la dictadura. El régimen comunista suele atribuir estos delitos a las voces disonantes para intentar amordazarlas.

Pero ha surgido una nueva generación de jóvenes comunicadores cubanos decididos a contar lo que pasa en su país, sean cuales sean las consecuencias. La detención de los jóvenes de ‘El 4tico’ el pasado 6 de febrero ha impulsado una oleada de solidaridad libre y valiente que denuncia con más fuerza que nunca lo que pasa en Cuba, pero —y esto es importante— desde dentro de Cuba. Muchos se han dedicado a republicar y dar difusión a los videos que estos influencers habían posteado previamente.

⚠️Ayer fueron detenidos en #CubaEstadoFallido los miembros del proyecto el4tico, su único delito: hacer estos videos con críticas contra el régimen. Hagamos más virales que nunca sus vídeos y exijamos su liberación inmediata. #FreeEl4tico @marcorubio @ElizabethFarin3 pic.twitter.com/5eMmPYkJl8 — Luis Vera 🎗🇨🇺 (@luisveramarcos1) February 7, 2026

¡Fuera de la caja, Cuba!

"No nos callarán", aseguran algunos de ellos. Se han unido para poner en marcha ‘Out of the box (Fuera de la caja)’. Un proyecto que responde al lema: "Libertad es el derecho de todo hombre a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía". Una frase del pensador cubano José Martí, quien —consideran— "si viviera hoy, sería un preso político". El objetivo de la iniciativa: Make Cuba great again (Hacer a Cuba grande de nuevo).

Ser parte del cambio

"Este video es para ti, joven cubano que te has dedicado a defender el derecho internacional y la soberanía como si fueran escudos sagrados: abre los ojos de una vez". Así empieza el primer video que publicaron el pasado 13 de enero en su perfil de Instagram, donde ya tienen más de 25.000 seguidores.

"Piensa un poco. Mira Venezuela: 27 años de dictadura, presos políticos, hambre, miseria... ¿Te suena de algo?", señala. "Y ahora que alguien actúa, ¿tú te indignas?", pregunta. "La libertad no llega sin intereses" y "ese país no tenía soberanía, estaban secuestrador por un dictador". "Y tú, como joven cubano: no esperes milagros, sé parte del cambio", exclama.

El grupo de jóvenes liberales —como se definen ideológicamente—cita entre sus referentes intelectuales a: economistas españoles, como Miguel Anxo Bastos y Jesús Huerta de Soto; filósofos como el chileno Axel Kaiser o el madrileño Antonio Escohotado; politólogos como el argentino Agustín Laje; y también a su presidente, Javier Milei.