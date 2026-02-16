Increpan al ministro de Relaciones Exteriores cubano a su llegada a España, tras visitar China y Rusia

Un grupo formado por alrededor de una decena de personas ha increpado este lunes al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, cuando se dirigía a reunirse con su homólogo español, José Manuel Albares, en Madrid. Una visita que se enmarca dentro de la gira que el canciller caribeño está realizando para mostrar sus apoyos al mundo, ante la creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen comunista.

Previamente el canciller cubano había pasado por China, Rusia y Vietnam. El mensaje, que la dictadura repite como un mantra, es que Cuba no está sola. Pero lo cierto es que la situación de la isla, que pasa por la peor crisis energética de su historia, es insostenible desde que se produjo la detención del sátrapa venezolano Nicolás Maduro y —por ende— perdiera a su mayor distribuidor de petróleo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, está aprovechando este momento de debilidad de la dictadura para intentar negociar una salida pacífica de su cúpula y propiciar el cambio de régimen. "El tiempo del comunismo se acabó", afirmó el mandatario norteamericano el día que anunció la existencia de contactos con el Gobierno de la isla. Pero la élite castrista tiene sus intocables e intenta mostrar fortaleza, aunque tiene el agua hasta el cuello.

Recibido con insultos

El paso del canciller cubano por Madrid ha sido breve y accidentado. Albares le recibió en el Palacio de Viana, una de las sedes que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a petición del régimen comunista, que solicitó una entrevista con el jefe de la diplomacia española.

Alrededor de una decena de personas le estaban esperando en la acera, frente al palacete, portando banderas de Cuba y carteles de "abajo la dictadura" o "patria y vida". Ha sorprendido la actitud de Rodríguez, que se reía mientras los espontáneos le insultaban y gritaban consignas como "viva Cuba libre".

Según el ministro cubano, ambos habrían reiterado "la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de EEUU contra Cuba".

Fui recibido por el Canciller de #España @jmalbares durante mi paso por Madrid. Reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los… pic.twitter.com/wvTXXkQXPz — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 16, 2026

España ayudará a Cuba

El departamento que lidera José Manuel Albares se ha comprometido a enviar ayuda humanitaria a Cuba a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Se concretará en "alimentación y productos sanitarios de primera necesidad".

El ministro @jmalbares ha recibido hoy en Madrid al canciller cubano, @BrunoRguezP, a petición de éste. En la reunión se ha abordado la situación actual en Cuba y la ayuda humanitaria que prestará @AECID_es a Cuba a través del sistema de @ONU_es. 🔗https://t.co/nUtSRw0C3a pic.twitter.com/VrPVJDMOjp — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) February 16, 2026

Lo ha anunciado el ministerio en un comunicado en el que señala que durante la reunión los ministros han abordado "la situación actual en Cuba tras el endurecimiento del embargo" y también "la situación de las empresas españolas en el país", además de los "principales objetivos que plantea la Secretaría Pro Témpore española para la Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre en Madrid".